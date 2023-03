Rincão abre concurso para diversas áreas; saiba como se inscrever

Há vagas para diversos níveis de escolaridade e salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 9,9 mil. Prefeitura de Rincão

A Prefeitura de Rincão (SP) abriu um concurso público para formação de cadastro reserva em 35 áreas profissionais. Os interessados precisam se inscrever de forma online até o domingo (12). (Veja abaixo como fazer a inscrição.)

Há oportunidades para diversos níveis de escolaridade e os salários variam de R$ 1.333,93 a R$ 9.945,76. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido. (Veja abaixo os cargos.)

Inscrições

Os interessados devem realizar a inscrição, de forma online no site da AssessorArte. É necessário fazer um cadastro e depois um login. Clique aqui para se inscrever.

Confira aqui o edital do concurso

Cargos

Ensino fundamental incompleto

Ajudante geral

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 1.333,93

Taxa de inscrição: R$ 35

Coletor de lixo

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 1.333,93

Taxa de inscrição: R$ 35

Motorista

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 1.585,61

Taxa de inscrição: R$ 35

Ensino médio completo

Almoxarife

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 1.353,82

Taxa de inscrição: R$ 45

Agente administrativo

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 1.333,93

Taxa de inscrição: R$ 45

Assistente administrativo

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 1.353,82

Taxa de inscrição: R$ 45

Fiscal de posturas

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 1.333,93

Taxa de inscrição: R$ 45

Fiscal de tributos

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 1.333,93

Taxa de inscrição: R$ 45

Monitor de educação

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 1.333,93

Taxa de inscrição: R$ 45

Tesoureiro

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 1.666,10

Taxa de inscrição: R$ 45

Ensino técnico completo

Técnico em contabilidade

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 1.666,10

Taxa de inscrição: R$ 45

Técnico em enfermagem

Carga horária: 180 horas mensais

Salário: R$ 1.666,10

Taxa de inscrição: R$ 45

Técnico de informática e suporte

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 1.666,10

Taxa de inscrição: R$ 45

Ensino superior completo

Assistente social

Carga horária: 150 horas mensais

Salário: R$ 2.196,02

Taxa de inscrição: R$ 55

Cirurgião dentista

Carga horária: 100 horas mensais

Salário: R$ 22,83 por hora trabalhada

Taxa de inscrição: R$ 55

Contador

Carga horária: 180 horas mensais

Salário: R$ 2.281,88

Taxa de inscrição: R$ 55

Enfermeiro

Carga horária: 180 horas mensais

Salário: R$ 2.196,02

Taxa de inscrição: R$ 55

Enfermeiro PSF

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 3.660,22

Taxa de inscrição: R$ 55

Engenheiro civil

Carga horária: 180 horas mensais

Salário: R$ 2.281,88

Taxa de inscrição: R$ 55

Farmacêutico

Carga horária: 180 horas mensais

Salário: R$ 2.196,02

Taxa de inscrição: R$ 55

Fonoaudiólogo

Carga horária: 180 horas mensais

Salário: R$ 2.196,02

Taxa de inscrição: R$ 55

Médico cardiologista

Carga horária: 30 a 60 horas mensais

Salário: R$ 122,65 por hora trabalhada

Taxa de inscrição: R$ 55

Médico clínico geral

Carga horária: 30 a 60 horas mensais

Salário: R$ 122,65 por hora trabalhada

Taxa de inscrição: R$ 55

Médico ginecologista

Carga horária: 30 a 60 horas mensais

Salário: R$ 122,65 por hora trabalhada

Taxa de inscrição: R$ 55

Médico oftalmologista

Carga horária: 30 a 60 horas mensais

Salário: R$ 122,65 por hora trabalhada

Taxa de inscrição: R$ 55

Médico ortopedista

Carga horária: 30 a 60 horas mensais

Salário: R$ 122,65 por hora trabalhada

Taxa de inscrição: R$ 55

Médico otorrinolaringologista

Carga horária: 30 a 60 horas mensais

Salário: R$ 122,65 por hora trabalhada

Taxa de inscrição: R$ 55

Médico pediatra

Carga horária: 30 a 60 horas mensais

Salário: R$ 122,65 por hora trabalhada

Taxa de inscrição: R$ 55

Médico Pronto Socorro

Carga horária: 80 horas mensais

Salário: R$ 122,65 por hora trabalhada

Taxa de inscrição: R$ 55

Médico PSF

Carga horária: 180 horas mensais

Salário: R$ 9.945,76

Taxa de inscrição: R$ 55

Médico psiquiatra

Carga horária: 30 a 60 horas mensais

Salário: R$ 122,65 por hora trabalhada

Taxa de inscrição: R$ 55

Médico veterinário

Carga horária: 200 horas mensais

Salário: R$ 3.660,22

Taxa de inscrição: R$ 55

Nutricionista

Carga horária: 120 horas mensais

Salário: R$ 2.064,32

Taxa de inscrição: R$ 55

Procurador jurídico

Carga horária: 90 horas mensais

Salário: R$ 4.157,38

Taxa de inscrição: R$ 55

Psicólogo

Carga horária: 100 horas mensais

Salário: R$ 2.196,02

Taxa de inscrição: R$ 55

