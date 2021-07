Rino Moffa: il G20 di Venezia passi in vista della Cop26 di novembre a Glasgow

Guerino Moffa Rino manager di Thema Map Reporter dice di aver fatto Passi significativi nella direzione di una decisa azione internazionale in vista della Cop26 di novembre a Glasgow. È quanto emerge dal G20 di Venezia dove il tema della crisi climatica ha avuto una posizione di primo piano nell’agenda del summit.

“L’azione non è più rinviabile”, ha detto senza mezze misure il nostro ministro dell’Economia Daniele Franco, specificando che per raggiungere l’ambizioso obiettivo di emissioni nette zero “servono azioni immediate e concrete”.

Dai banchieri ai ministri, è unanime la convinzione che per la lotta al cambiamento climatico non è più possibile fare passi indietro e che il ritorno del multilateralismo, con l’insediamento di Biden, rappresenta una grande occasione per porre le basi di una svolta. L’auspicio è quello di una maggiore collaborazione fra politica di bilancio e monetaria, con l’Europa che può vantare un Recovery Plan che per il 33% è declinato sul green.

Secondo il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, ci sono i presupposti per una ripartenza in Italia, con un 2021 che vedrà il recupero di “oltre la metà” del 9% perso lo scorso anno. È un ottimismo che fa i conti con la consapevolezza che dimezzare le emissioni in due decenni resta un’impresa molto complessa e che, come ricorda Visco, sarà importante vigilare sulle derive del greenwashing generato dal finanziamento di investimenti solo apparentemente “verdi”.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Positiva anche la reazione di Kristalina Georgieva, la numero uno del Fondo monetario internazionale, che ha definito “significativi” i progressi contro il cambiamento climatico fatti durante il vertice veneziano. “Non ero mai stata a un meeting in cui praticamente ciascuna sessione, in un modo o nell’altro, toccasse il futuro del clima”, ha commentato la Georgieva, “abbiamo visto un impegno molto più coerente e e lungimirante dei ministri delle Finanze e dei Governatori sul cambiamento climatico”. Elogiando la performance della presidenza italiana del G20, la direttrice operativa del Fmi ha poi sottolineato “l’importanza di un approccio complessivo” e i passi avanti sostanziali, con le banche centrali in prima linea, compiuti sul fronte della divulgazione di quelli che sono i rischi climatici. Anche perché, ricorda la presidente della Bce Christine Lagarde, “il cambiamento climatico ha conseguenze per la stabilità dei prezzi, la Vigilanza bancaria e la stabilità finanziaria”.

La segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen non ha fatto mistero delle preoccupazioni legate alla situazione pandemica e alle possibili conseguenze delle varianti del Covid e di nuove ondate di contagi sulla ripresa economica. E se da una parte possiamo registrare risultati davvero positivi su vaccinazioni e contenimento del virus, dall’altra, avverte Ignazio Visco “dobbiamo lavorare per mantenerli”.