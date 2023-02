Rinocer de Franca (SP), inaugura a primeira imobiliária gastronômica do país

Com o slogan “Liberte-se do padrão” e cardápio assinado por Alex Sabino, a Rinocer traduz a inovação no atendimento ao cliente e um espaço gastronômico diferenciado Rinocer coloca em funcionamento o novo espaço gastronômico imobiliário.

O mercado imobiliário é um segmento em que a confiança, a segurança e o conforto são necessários para o cliente. Pensando nesses requisitos, a Rinocer Gastronomia e Imobiliária, de Franca (SP), criou o primeiro café imobiliário do Brasil na empresa e, agora, expande com a inauguração de um espaço gastronômico completo, que nasce com a sociedade do chef de cozinha renomado, Alex Sabino. O empresário e sócio João de Oliveira, conhecido como ‘João Rinoceronte’, abre as portas do novo empreendimento a partir do dia 25/01, com uma nova experiência de gastronomia e, também, realizará o sonho do imóvel próprio ou de investimento em um mercado sólido e rentável.

O objetivo da Rinocer Gastronomia e Imobiliária é propiciar a melhor experiência diferenciada e o bem-estar das pessoas durante a procura pela casa ou apartamento ideal. Além da experiência do cliente, os corretores da imobiliária também podem trabalhar na cafeteria ou no espaço gastronômico, para conversar sobre possibilidades.

A Rinocer Gastronomia e Imobiliária se diferencia no mercado imobiliário através da inauguração da nova imobiliária com espaço gastronômico, que contará com comida italiana, almoço executivo, feijoada, piquenique para crianças e funciona todos os dias.

O cardápio do novo local possui refeições de alta gastronomia desde o café da manhã passando pelo almoço e fechando com o jantar. O chef de cozinha Alex Sabino, conhecido por cozinhar para presidentes, ministros, embaixadores e chefes de Estados, ficará responsável por montar os pratos, a fim de levar uma experiência única para Franca (SP).

Alex Sabino foi o chefe de cozinha escolhido para compor os pratos do restaurante da Rinocer.

História e crescimento

A Rinocer Imobiliária foi criada em 2019, por meio de um obstáculo que se tornou uma oportunidade. A ideia de criar uma Cafeteria Imobiliária surgiu quando o seu fundador, João de Oliveira, também conhecido como ‘João Rinoceronte’, havia escolhido uma sala em um prédio, cuja regra admitia somente empreendimentos alimentícios. Foi aí que ele analisou que o modelo de negócios poderia unir o sonho da casa própria com o conforto e o aroma de um bom café.

Para João Oliveira, também conhecido como João ‘Rinoceronte’, empreendedor e corretor de imóveis, o rinoceronte no símbolo da empresa representa o trabalho esforçado e a construção diária de confiança e enfrentamento de desafios.

João de Oliveira, empreendedor e idealizador da Rinocer, fala sobre os desafios na criação da imobiliária.

Além disso, a Rinocer trabalha com “VGV” – Valor Geral de Vendas – , calculado pela soma do valor de todas as unidades de um empreendimento a ser lançado. Esse cálculo indica a viabilidade do empreendimento na perspectiva comercial e contribui na definição do orçamento da construção, desde a administração até no desempenho da empresa no setor imobiliário.

Somente em 2022, o VGV (Valor Geral de Vendas) da Rinocer obteve crescimento de 150%, de 12 milhões para 30 milhões em valores de imóveis vendidos. A imobiliária também está com vagas abertas para corretores.

“Estamos muito felizes com o nosso crescimento e estamos com vagas abertas para pessoas que querem ser corretoras ou já são”, destaca o empreendedor.

Robson Marques Júnior trabalha como corretor na Rinocer e, no primeiro ano que trabalhou na imobiliária, ganhava 7 mil por mês. Já nos últimos 6 meses, possui lucros mensais de, em média, 40 mil reais.

“As pessoas podem mudar de vida trabalhando na Rinocer”, relata.

O novo espaço da Rinocer conta com área externa para tornar a experiência do cliente agradável e diferenciada.

O nome por trás da Rinocer

João Marcos Cruz de Oliveira, ‘João Rinoceronte’, com 10 anos começou a carreira empreendedora com a venda de picolés nas ruas da cidade natal, Ipuã (SP). Desde essa época, o atual empreendedor sonhava em ter o próprio negócio. Quando adquiriu uma vaga de emprego em uma multinacional, já adulto, começou a ler o livro “Rinoceronte Bem-Sucedido”, de Scott Alexander, que o inspirou a estudar o funcionamento de uma empresa para capacitar funcionários futuramente.

Após trabalhar em uma imobiliária em Franca (SP), João de Oliveira conheceu o atual sócio da Rinocer, Ícaro Eduardo Duarte Araújo, e criaram a primeira Cafeteria Imobiliária do Brasil, modificando e libertando-se de padrões. Agora, abrirão a mais nova imobiliária gastronômica do interior de São Paulo.

Sócios da Rinocer, na ordem: Robson Marques, Alex Sabino, João Oliveira (rinoceronte), Clayton Moreira, Icaro Araújo.

A Rinocer conta ainda com formato B2B (Negócios para Negócios) e pretende formar empreendedores, empresários em vários setores, principalmente na área de corretagem de imóveis, abrindo a oportunidade para novos parceiros em todo o Brasil.

Rinocer Imobiliária

Novo endereço: Rua Filomena Presotto, 188, Residencial Baldassari – Franca (SP)

Contato: (16) 98220-4555

Telefone: (16) 3721-3333

Instagram: @rinocer_br

Horário: Das 8h às 19h

Site: https://www.rinocer.com.br/

