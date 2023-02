Rio Claro dá desconto em ingresso do carnaval 2023 para quem doar absorvente; veja como fazer

Neste sábado (11) haverá plantão de vendas das 18h30 às 23h, no Grupo Ginástico Rioclarense. Veja como garantir um ingresso solidário para o desfile de carnaval de Rio Claro

Os desfiles de escolas de samba voltam a ser realizados em Rio Claro (SP), neste carnaval, após seis anos suspensos pela prefeitura. Serão três noites de apresentações: sábado (18), domingo (19) e terça-feira (21).

As escolas irão se apresentar na pista montada na Avenida Brasil, entre as avenidas 50-A e 80-A. Os ingressos estão à venda, com uma promoção na arquibancada descoberta para quem doar absorventes para o Fundo Social de Solidariedade. (veja abaixo os valores abaixo e como doar).

“Esses absorventes serão destinados a meninas e mulheres em estado de vulnerabilidade. Chegou ao nosso conhecimento que há meninas que não vão para a escola por falta de absorventes e por isso a gente sempre ajuda”, afirmou a presidente do Fundo Social, Bruna Perissinotto.

Primeiro dia de desfiles animou o público na Passarela do Samba de Rio Claro (foto de arquivo)

Vitor Liasch/O Jornal

Como comprar e os valores

A venda de ingressos é feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Turismo, na antiga estação ferroviária, na Rua 1 com a Avenida 1.

Neste sábado (11) haverá plantão das 18h30 às 23h, no Grupo Ginástico Rioclarense.

Veja os valores:

Ingresso individual para arquibancada descoberta – R$ 15 por noite ou R$ 30 para as três noites. O pacote cai para R$ 15 com a doação de um pacote de absorvente feminino (com 8 unidades);

Ingresso individual para arquibancada coberta – R$ 50 por noite ou R$ 120 para as três noites;

Frisa com 6 lugares – R$ 500 por três noites;

Camarote com 12 lugares – R$ 1.800 por três noites;

Camarote individual – R$ 80 por noite ou R$ 200 por três noites.

Vito Califano