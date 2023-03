Rio Claro decreta situação de emergência para facilitar liberação de verbas e contratação de obras

Município teve alagamentos em vias e casas na última sexta-feira (10). Asfalto foi danificado em vários pontos, com a abertura de pelo menos 3 crateras. Cratera aberta pela chuva na Rodovia Constantine Peruchi, em Rio Claro

Ely Venancio/EPTV

A Prefeitura de Rio Claro (SP) decretou, na segunda (13), situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade na sexta-feira (10). Foram registrados alagamentos de vias e casas e o asfalto foi danificado em vários pontos, com a abertura de pelo menos 3 crateras.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O decreto é uma forma de facilitar e agilizar a chegada de recursos dos governos federal e estadual para as obras de reconstrução.

O município também não precisa fazer licitação para adquirir bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano. (Veja aqui o decreto na íntegra).

Prefeitura de Rio Claro decreta situação de emergência por prejuízos da chuva

LEIA TAMBÉM:

Homem cai em cratera aberta pela chuva em rodovia

Parque Lago Azul é fechado por conta de estragos da chuva forte

VÍDEOS: chuva forte causa diversos pontos de alagamento

Estragos pela cidade

O Lago do Parque Lago Azul, por exemplo, transbordou novamente e o local ficou interditado para limpeza.

“Alagamentos de vias, residências, buracos em vias, 3 crateras que abriram e causaram transtornos. Uma pessoa caiu em uma delas. Tivemos quedas de árvores, destelhamentos e alguns pontos de rompimento de rede elétrica”, disse o coordenador da Defesa Civil de Rio Claro, Danilo Kuroishi.

Alagamento da Avenida 40, na Vila Saibreiro, em Rio Claro

Arquivo Pessoal

A calçada da Rodovia Constantine Peruchi é um dos locais com crateras abertas pela chuva e o trecho segue interditado. Um homem caiu nela, ficou ferido e foi socorrido.

Um outro ponto bastante afetado fica na Avenida Ulysses Guimarães. Uma cratera se abriu no canteiro central e o trânsito continua interditado em uma das faixas.

“Parcialmente ela está interditada. A Secretaria de Obras está trabalhando para restabelecer as condições da galeria e análise também”, disse Kuroishi.

Cratera aberta pela chuva na Avenida Ulysses Guimarães, em Rio Claro

Ely Venancio/EPTV

Novas ocupações do solo

O professor de geologia da Unesp Fábio Augusto Reis explica que problemas assim se dão principalmente pela construção de bairros novos ao entorno, fazendo com que aumente o fluxo de água nas tubulações.

“Um dos problemas de crescimento das cidades é cada vez mais impermeabilizar o solo, fazer com que essa água escoe através do concreto e nas tubulações. Essas tubulações muitas vezes são calculadas de forma correta, mas, com o passar dos anos, a ocupação e a impermeabilização na parte de cima desses locais, acaba ocorrendo uma quantidade maior de água e as tubulações acabam não aguentando”, afirmou.

O professor de geologia da Unesp de Rio Claro Fábio Augusto Reis fala sobre alagamentos

Ely Venancio/EPTV

“A solução para isso são novas obras e não ocupar mais esses locais. Ter um trabalho de ocupação ordenada”, disse o professor da Unesp.

Previsão de mais chuva

A cidade registrou 91 milímetros de chuva na sexta. O Centro de Análise e Planejamento Ambiental (Ceapla) de Rio Claro havia previsto temporal para a região, mas não com o volume registrado.

“Com essa associação da La Nina, na sexta-feira passada nós tínhamos uma área de baixa pressão, associada a chegada de uma frente fria. A umidade mais baixa foi de 70%, então tinha grande volume de água na atmosfera. Com essas três coisas associadas deu esse volume tão grande e causou tanto transtorno na cidade”, afirmou o técnico do Ceapla Carlo Burigo.

Com o outono chegando, as chuvas devem diminuir, mas ainda vem água nos próximos dias. “Depois das 17h, quando começa a chover, evitem transitar em locais que alagam, principalmente na Visconde de Rio Claro. Se precisar de ajudar, acionar os bombeiros no telefone 193”, destacou o coordenador da Defesa Civil.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Mata