Rio Claro faz vacinação contra a Covid-19 no Jardim Público

Aplicação na principal praça da cidade tem objetivo de facilitar o acesso à vacina. Ação ocorre de quinta (30) a quarta-feira (5), exceto no fim de semana, das 9h às 16h. Rio Claro realiza vacinação contra a Covid no Jardim Público (foto de arquivo)

Prefeitura de Rio Claro/Divulgação

Rio Claro (SP) faz a partir desta quinta-feira (30), das 9h às 16h, um mutirão de vacinação no Jardim Público. A ação vai até a quarta-feira (5), exceto no fim de semana.

A disponibilização da vacina na principal praça da cidade tem o objetivo de facilitar o acesso à imunização e aumentar a cobertura vacinal.

Rio Claro realiza plantão de vacinação contra a Covid-19

“Muitas pessoas transitam por esse espaço diariamente e, nestes cinco dias, poderão aproveitar a oportunidade e atualizar a vacinação contra a Covid”, afirmou a presidente da Fundação Municipal de Saúde, Giulia Puttomatti.

No local, serão aplicadas todas as doses contra a Covid para pessoas a partir de 6 meses (veja quantas doses estão disponíveis para cada público abaixo).

Plantão

Além do mutirão na praça, haverá plantão de vacinação de Covid e outras doenças nas unidades básicas de saúde (UBSs) do Cervezão, Avenida 29 e Vila Cristina, na sexta-feira (31), das 7h30 às 21h, e no sábado (1º) das 9h às 15h.

Veja o esquema vacinal contra Covid de acordo com a idade:

Rio Claro vacina contra a Covid-19 pessoas com mais de 39 anos

Prefeitura de Rio Claro/Divulgação

6 meses a menos de 3 anos – 3 doses

3 a 11 anos – 3 doses – dose de reforço deve ser aplicada quatro meses após a segunda dose

12 a 17 anos – devem ter ao menos duas doses iniciais de vacina e um reforço aplicado quatro meses após a segunda dose

18 a 59 anos – duas doses iniciais de vacina e dois reforços, sendo o primeiro aplicado quatro meses após a segunda dose e o segundo reforço aplicado quatro meses após o primeiro reforço.

Idosos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente ou imunocomprometidas com mais de 12 anos, pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência – 1ª dose da vacina bivalente – é necessário que a pessoa tenha tomado pelo menos duas doses de vacinas anteriores, sendo a mais recente pelo menos quatro meses antes do reforço da bivalente.

Vito Califano