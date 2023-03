Aplicação de doses vai até às 15h, em três Unidades Básicas de Saúde do município. Rio Claro tem plantão de vacinação contra Covid-19 neste sábado; veja locais

A Prefeitura de Rio Claro (SP) realiza, neste sábado (25), um plantão de vacinação contra a Covid-19. A aplicação de doses se entende até às 15h, em três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. (Veja abaixo os locais).

Durante o plantão, serão aplicadas as doses do calendário vacinal, disponível para a população geral, assim como a vacina bivalente, que está disponível na cidade apenas para grupos prioritários, como:

Gestantes e puérperas

Trabalhadores da saúde

Pessoas com deficiências acima de 12 anos

Idosos com 60 anos ou mais

Pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos

População privada de liberdade

Funcionários do sistema prisional

Moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência

Para tomar a vacina bivalente, é necessário que a pessoa já tenha tomado, no mínimo, duas vacinas do esquema vacinal, sendo a última há, no mínimo, quatro meses.

As doses serão aplicadas em três UBSs da cidade: Vila Cristina, Cervezão e Avenida 29.

