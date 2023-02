Rio Claro vacinou apenas 1,22% das crianças com a dose de reforço contra Covid-19

Meta é imunizar 10 mil crianças, mas apenas 122 receberam a segunda dose. Cobertura vacinal contra Covid-19 em crianças está abaixo do esperado em Rio Claro

Rio Claro (SP) vacinou apenas 1,22% das crianças com idades de três a 11 anos com o reforço da Covid-19. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, a meta é imunizar 10 mil crianças, mas, até o momento, 122 tomaram a vacina.

As doses da Pfizer infantil, aprovada para crianças de 3 a 11 anos, são aplicadas exclusivamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Wenzel, Cervezão, Vila Cristina e Avenida 29.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Apenas 122 crianças tomaram o reforço contra a Covid em Rio Claro

Prefeitura de Rio Claro

Rio Claro acumula 34.921 casos de Covid-19 nos três anos de pandemia, sendo 904 nesse mês de fevereiro, em que seis pessoas morreram. A cidade registrou 21 óbitos pela doença este ano, maior número entre os municípios da região.

O agendamento para a vacinação infantil é feito por e-mail agendamentobaby@gmail.com. No assunto da mensagem deve constar se o caso é de criança com comorbidade ou há interesse na xepa. É preciso enviar os dados como nome e data de nascimento da criança, nome do responsável, telefone para contato e descrição da comorbidade (se for o caso), preferencialmente anexando a solicitação médica.

O agendamento será respondido por e-mail, informando local e horário para a vacinação. Ao comparecer para a vacinação, é preciso que o responsável apresente documento pessoal da criança e carteirinha de vacinação de rotina.

Para os outros públicos, as doses são aplicadas de segunda a sexta-feira em todas as UBSs e Unidades de Saúde da Família (USFs) a partir das 7h30. Nas unidades do Mãe Preta, Terra Nova e Bonsucesso a vacinação vai até 18h30. Nas demais unidades até 16h30.

Vacinação com a bivalente

Vacinação bivalente vai seguir ordem dos grupos prioritários

Reprodução/Ricardo Medeiros

Na terça-feira (28) será iniciada a vacinação com a vacina bivalente para pessoas com 70 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas em oito unidades de saúde. O atendimento será das 7h30 às 16h30 nas unidades de saúde:

Wenzel

Vila Cristina

Cervezão

Avenida 29

Palmeiras

Mãe Preta

Bonsucesso

Bela Vista

Nesta segunda (27), serão vacinados pessoas que moram e trabalham em instituições de longa permanência.

Para receber a dose da bivalente, é necessário que a pessoa já tenha tomado pelo menos duas doses de vacinas anteriores contra a Covid e o intervalo necessário da dose mais recente é de quatro meses.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Ufficio Stampa