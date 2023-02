Entrega de preservativos femininos e masculinos acontece no baile no Jardim Público e no desfile das escolas de samba. Rio Claro vai distribuir 25 mil camisinhas durante o carnaval

A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) irá distribuir 25 mil camisinhas durante o carnaval.

De sexta-feira (17) a terça-feira (21), equipes do Serviço Especializado em Prevenção e Assistência às IST/HIV/Aids e Hepatites Virais estarão no Jardim Público com distribuição de preservativos masculinos e femininos e orientações de saúde e realização de testagem rápida de HIV e sífilis.

No espaço multiuso do desfile das escolas de samba, na Avenida Brasil, no sábado e domingo, também haverá distribuição de preservativos e trabalho de orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis e sobre prevenção à dengue.

O uso da camisinha é a maneira mais eficaz para reduzir o risco de transmissão das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), principalmente do vírus HIV, da Aids.

Confira a programação de carnaval de Rio Claro:

18 a 21/02 – a partir das 15h – Jardim Público – Baile Anos Dourados com animação musical da Banda de Seresteiros Rio-clarense, tocando sambas e marchinhas de carnaval.

18, 19 e 21/2 – Avenida Brasil – desfiles de escolas de samba

