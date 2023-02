Rio Grande do Norte registra queda de 13 mil raios em um único dia

Dados da plataforma ClimaTempo apontam queda de 2.239 raios apenas na quarta-feira (22) em Mossoró. Neonergia Cosern registra 1.279 ocorrências que interromperam o fornecimento de energia. Mais de 13 mil raios caíram no Rio Grande do Norte nesta quarta-feira (22), de acordo com informações divulgadas pela Neoenergia Cosern. De acordo com dados da plataforma ClimaTempo, as maiores ocorrências foram nas regiões Oeste (concentradas em Mossoró), Vale do Açu e Seridó.

No total, foi registrada a queda de 13.092 raios, sendo 2.239 em Mossoró – o equivalente a 17,10%.

Esse volume total de raios representou, em um único dia, 14,84% das descargas atmosféricas registradas ao longo de 2023 no RN – 88.185 raios de 1º de janeiro a 22 de fevereiro.

A Neoenergia Cosern relata que, como consequência, na quarta-feira, foram registradas 1.279 ocorrências que interromperam o fornecimento de energia para 114.635 consumidores em Mossoró – principalmente nos bairros Sumaré, Pintos, Centro, Rincão, Vingt Rosado, Costa e Silva e Alto de São Manoel -, além dos municípios de Grossos e Areia Branca.

Em nota, a Neoenergia Cosern lamenta os transtornos e ressalta que manterá as equipes de plantão e do Centro de Operações reforçadas ao longo desta quinta-feira (23), restabelecendo o fornecimento para todos os consumidores afetados.

Orientações de segurança em dias de chuva:

Durante as chuvas mais intensas, com trovões e ventos fortes, redobre a atenção dentro e fora de casa;

Evite locais abertos como campos de futebol, descampados, praias, praças e estacionamentos;

Não se aproxime de estruturas como marquises e coberturas de estacionamento metálicas, cercas com arames, varais metálicos, linhas férreas, torres de telefonia e estruturas condutoras da descarga elétrica;

Evite tomar banho de chuva;

Abrigue-se em ambiente fechado (casas, comércios, indústrias, veículo, trem ou metrô);

Não se abrigue embaixo de árvores, pontes metálicas, quiosques, antenas de telefonia; não fique perto de tratores, cercas de alarme e dentro de contêineres;

Não solte pipas próximo à fiação ou jogue objetos na rede elétrica;

Não instale, desligue ou remova antenas se estiver chovendo. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;

Desconecte das tomadas, com segurança e sempre pelo plug, os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime e ligue imediatamente para o 116 da Neoenergia Cosern.

