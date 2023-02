Rio Grande do Sul tem a quarta maior densidade de médicos no Brasil

Estado fica atrás apenas de Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Número de profissionais registrados é de 33.630 médicos. O Rio Grande do Sul tem 33.630 médicos registrados, o equivalente a 2,93 por 1 mil habitantes. A densidade é maior do que a média brasileira, que é de 2,56 profissionais para cada 1 mil habitantes, num total de 546,4 mil médicos. Os dados, divulgados nesta segunda-feira (6), são do Conselho Federal de Medicina (CFM) e aparecem na plataforma Demografia Médica.

Mais da metade dos médicos está concentrada nas capitais

Considerando a densidade, o estado fica atrás do Distrito Federal (4,72), Rio de Janeiro (3,65) e São Paulo (3,26). Na Região Sul, o número de registros médicos é de 85,8 mil, com densidade de 2,82 profissionais.

Rio Grande do Sul tem 33,6 mil médicos registrados

Reprodução/CFM

A maior parte dos médicos no estado é de homens, somando 17, 9 mil, o equivalente a 53%. A média de idade dos profissionais é de 47 anos.

A distribuição dos profissionais é concentrada na Capital, com 43%, somando 14,7 mil. Os demais 18,9 mil estão espalhados em pelo interior do Rio Grande do Sul. O mesmo acontece em relação ao Brasil, com cerca de 290 mil registrados nas capitais, atendendo a 24% da população.

