Rio Madeira chega aos 14 metros e entra em cota de atenção em Porto Velho

Madeira entra em cota de alerta se atingir 15 metros, segundo o CPRM. Madeira entra em cota de alerta se atingir 15 metros. Madeira passou dos 14 metros nesta sexta-feira

O rio Madeira entrou em cota de atenção nesta sexta-feira (24) após chegar a marca de 14 metros, em Porto Velho.

Segundo registro do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o rio entrou em cota de atenção às 7h45 da manhã e, às 16h45, chegou a 14,11 metros.

A subida do nível do rio em Porto Velho é resultado das intensas chuvas na cabeceira do Madeira.

De acordo com o CPRM, as cotas do rio Madeira são definidas durante atividades de campo, em conjunto com as autoridades locais da Defesa Civil. Nas atividades são consideradas todas as particularidades do rio e as comunidade afetadas por uma potencial inundação.

Cota de atenção, alerta ou inundação? Entenda o que significam os termos utilizados para classificar as cheias dos rios

A cota de atenção indica a possibilidade moderada de ocorrência de inundação. O madeira entra em cota de alerta se atingir 15 metros e de transbordamento após os 17 metros.

Quando registrou a cheia histórica, em 2014, o nível do rio Madeira passou dos 19 metros e milhares de pessoas foram retiradas de casa.

Outro ápice do nível do rio foi em 9 de abril de 2007, quando o Madeira chegou a 17,52 metros. Na época, a enchente invadiu bairros, distritos e afetou cerca de 1,6 mil famílias somente em Porto Velho.

