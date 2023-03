rio-madeira-ultrapassa-os-15-metros-e-atinge-cota-de-alerta-em-porto-velho;-entenda

A cota de alerta mostra a possibilidade elevada de ocorrência de inundação. A cota de inundação é quando o rio atinge 17 metros e os primeiros danos são observados no município. Comunidade ribeirinha às margens do rio Madeira, em Porto Velho

Jaíne Quele Cruz/g1

O rio Madeira atingiu 15,11 metros no início da tarde desta quinta-feira (30), em Porto Velho, segundo monitoramento do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM). Com a elevação no nível das águas, o rio entrou em cota de alerta.

O alerta indica a possibilidade elevada de ocorrência de transbordamento. A próxima cota é a de inundação, quando o rio atinge 17 metros e poder apresentar os primeiros danos no município.

A cheia do rio é resultado das fortes chuvas que acontecem em Rondônia nesta época do ano, devido o inverno amazônico.

Chuva e ventos fortes atingiram a Região Central de RO

Reprodução/Rede Amazônica

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quinta (30) é de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar 100 km/h, gerando risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Guajará-Mirim é o outro ponto de monitoramento na bacia do rio Madeira que está em cota de alerta. Por volta de 14h, o nível do rio Mamoré chegou a 10,40 metros. A tendência do rio é de subida gradual.

O Inverno Amazônico

O período que compreende os meses de dezembro a maio é chamado de inverno amazônico e é conhecido pelas chuvas intensas que acontecem em boa parte dos estados da Amazônia e a mudança repentina do tempo, podendo passar do céu aberto para o temporal em poucas horas.

No mês de março, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média mensal é de 273,9 mm de chuva, mas este ano, logo nos primeiros 21 dias do mês, o estado registrou um acumulado de 366,8 mm.

O que fazer durante fortes chuvas:

Manter portas e janelas de casa fechadas para evitar a entrada de ventos fortes e de animais;

Não se proteger embaixo de árvores;

Se houver granizo, se abrigar em lugares seguros, com boas coberturas;

Não manusear equipamento elétrico ou telefone devido aos raios e relâmpagos;

Não se arriscar a atravessar a pé ou com veículos ruas e pontes alagadas ou com enxurradas;

Se a casa estiver em local com risco de alagamento ou desabamento, chamar imediatamente a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros;

Para pedir ajuda entre em contato com a Defesa Civil de Porto Velho pelo número: (69) 98473-2112.

