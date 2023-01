Rio Muriaé atinge cota de transbordo em Itaperuna, RJ, após chuva

Por conta da possibilidade de chuva na cidade e na cabeceira do rio até sexta-feira, a previsão é que o nível do rio suba ainda mais no município. Água do Rio Muriaé já está cobrindo ruas de Itaperuna nesta quarta-feira

Gabriel Lopes/arquivo pessoal

O nível do rio Muriaé, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, atingiu a cota de transbordo na madrugada desta quarta-feira (25) por conta das chuvas na cidade e na cabeceira do rio na Zona da Mata Mineira.

A cota de transbordo do rio na cidade é de 4 metros. Na manhã desta quarta, o nível já tinha chegado a 4,34 m.

De acordo com a Defesa Civil, choveu 61,8 mm nas últimas 48 horas. Um trecho da Avenida Francisco Sá Tinoco, a Beira-Rio, já começou a ser coberto pela água. Até o início da tarde, a Defesa Civil não precisou fechar o trânsito na via.

Durante a chuva desta terça-feira (24), a base da Defesa Civil não recebeu nenhum chamado para vistoria, porém segue atenta com os trabalhos de monitoramento.

Rio Muriaé atingiu cota de transbordo em Itaperuna

Marcelo Nunes/Arquivo pessoal

Devido a previsão do nível do Rio subir ainda mais no município, a Defesa Civil pede que a população ribeirinha fique em alerta.

O número do WhatsApp da Defesa Civil é 3824-6334. O morador também pode se cadastrar no serviço de alerta SMS pelo número 40199.

Vittorio Ferla