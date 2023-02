Rio Paraíba do Sul transborda e alaga ruas de Paraíba do Sul

Bairros Santa Josefa, Ponte Preta e Jardim Velho estão tomados pela água. Nove pessoas deixaram suas casas e foram para um abrigo montado pela prefeitura. Praça Marques de São João Marcos, no Jardim Velho, em Paraíba do Sul

O Rio Paraíba do Sul transbordou nesta quinta-feira (23) em Paraíba do Sul (RJ). Ruas dos bairros Santa Josefa, Ponte Preta e Jardim Velho estão tomadas pela água.

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, às 9h, o nível do Paraíba do Sul estava em 3,20m — 0,20 cm a mais da cota de transbordo. O aumento é devido às chuvas que atingem a região Sul do Rio desde segunda-feira (21).

O plano de contingência da prefeitura foi acionado assim que o rio chegou em seu estado de alerta, na noite de quarta-feira (22).

Um abrigo foi montado na Escola Municipal Pedro Paulo Lacerda, no bairro Liberdade, para receber as famílias que moram em casas ribeirinhas. Até a publicação desta reportagem, nove pessoas estavam no local.

Segundo a Defesa Civil, a tendência é que nível do Rio Paraíba do Sul estabilize até 12h e comece a abaixar durante a tarde.

Em caso de emergência, os moradores podem procurar o abrigo montado pela prefeitura ou ligar para o telefone 153.

Três Rios em alerta

Em Três Rios (RJ), a Defesa Civil informou que o nível do Rio Paraíba do Sul está elevado na manhã desta quinta-feira. A tendência é que a água abaixe até o fim do dia.

Segundo o órgão, três casas foram alagadas: duas no bairro Cantagalo e uma na Rua Direita. Os imóveis não foram interditados.

A prefeitura ofereceu um abrigo temporário para os moradores, mas eles dispensaram.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a recomendação é que protocolos de segurança sejam mantidos, até que o nível do rio volte ao normal.

Em caso de emergência, os moradores podem procurar o abrigo montado pela prefeitura ou ligar para o telefone da Defesa Civil. O número é (24) 2255-2354.

