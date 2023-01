Rio-Santos é liberada após 12 horas fechada por risco de deslizamento de terra

Estrada ficou interditada nos dois sentidos na altura do Areal do Taquari, em Paraty, e do Frade, em Angra dos Reis. Movimento na Rio-Santos é normal nesta segunda-feira

Dois pontos da BR-101 (Rodovia Rio-Santos) ficaram fechados de 19h de domingo (30) até o começo da manhã desta segunda-feira (30). Por volta de 7h20, os dois trechos já estavam liberados para o motorista.

A interdição ocorreu nos dois sentidos da estrada nos seguintes locais:

km 567 (Paraty – Areal do Taquari)

km 513 (Angra dos Reis – Frade)

O motivo foram as chuvas fortes e intensas dos últimos dias. Segundo a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, o objetivo foi preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes, uma vez que o local está suscetível a deslizamento de terra como aconteceu em abril do ano passado.

A medida teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Defesa Civil.

A liberação da estrada na manhã desta segunda-feira aconteceu depois de uma vistoria técnica.

