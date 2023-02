Temporal atingiu o município na tarde de quinta-feira. Segundo a Defesa Civil, nível de água no rio passou de 2 metros de altura e volume de chuva registrado foi de 77, 4 milímetros nas últimas 48h. Rio transborda e alaga ruas após forte chuva em Barra Mansa

Uma forte chuva atingiu Barra Mansa (RJ) na tarde de quinta-feira (2) e provocou transtornos no município. O volume de chuva registrado foi de 77, 4 milímetros nas últimas 48h.

Segundo a Defesa Civil, o Rio Barra Mansa transbordou e as ruas foram tomadas pela inundação. O nível da água do rio passou de 2 metros de altura.

Os bairros mais afetados foram o Nova Esperança, São Luiz, Boa Sorte, São Pedro, Piteiras e Santa Clara. As sirenes de emergência foram acionadas para alertar a população.

Ainda de acordo com o órgão, houve registros de desalojados no seguintes bairros: São Francisco, Ano Bom, Vila Coringa, Vila Orlandélia, Centro, Abelhas, Jardim América, Jardim Guanabara, São Sebastião, Nova Esperança, Santa Lúcia e Distrito de Amparo.

Duas casas foram interditadas após a queda de um muro e outros quatro imóveis tiveram a estrutura comprometida após um deslizamento de terra na Rua Bernardo Manoel da Silva, no bairro Nova Esperança.

Os técnicos do órgão foram ao local e avaliaram que seria arriscado para os moradores se eles insistissem em permanecer nas residências. 27 moradores precisaram ser desalojados e encaminhados para a casa de familiares.

A Defesa Civil segue monitorando as áreas de risco do município, mas alerta aos moradores de regiões ribeirinhas que procurem locais seguros ao observar sinais de água escoando pelos morros ou rachaduras.

A prefeitura informou ainda que equipes estavam realizando a limpeza das ruas na manhã desta sexta-feira (3).

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3028-9370.

