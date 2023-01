Rio transborda e coloca Defesa Civil de São Luiz do Paraitinga em alerta

Órgão recomenda que população ribeirinha deixe casas e busque abrigo com parentes. Cheia do Rio Paraitinga coloca Defesa Civil de São Luiz em alerta

O rio Paraitinga transbordou nesta terça-feira (31) e colocou a Defesa Civil em alerta em São Luiz do Paraitinga. A orientação do órgão é de que a população ribeirinha deixe as casas e se abrigue no imóvel de parentes.

De acordo com a Defesa Civil, a estimativa é de que o rio possa alcançar cerca de 4,5 metros acima do leito nas próximas cinco horas. No início da tarde, o rio Paraitinga estava 3 metros acima do nível normal.

Por conta disso, o órgão municipal orienta que a população ribeirinha retire os pertences e saia de casa por medida de precaução. Os moradores devem buscar abrigo na casa de parentes e amigos.

Segundo a administração, um suporte com caminhões e funcionários está à disposição da população nas proximidades das margens do rio para auxiliar na remoção e transporte.

Os moradores que tiverem outras solicitações ou dúvidas, podem acionar a Defesa Civil por meio dos seguintes número de telefones: (12) 3671-1545 e (12) 99761-8745.

Vittorio Rienzo