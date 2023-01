Rios transbordam e deixam aldeias indígenas alagadas após chuvas intensas no Tocantins

O nível dos rios Formoso e Dueré subiu e deixou aldeias do povo Krahô-Kanela debaixo d’água. Prefeitura de Lagoa da Confusão disse que está em contato com lideranças indígenas para buscar uma solução. Chuvas intensas provocam cheias em rios e aldeias ficam alagadas no Tocantins

Pelo menos quatro rios transbordaram e deixaram aldeias indígenas alagadas, no sudoeste do Tocantins. O problema é causado pelas fortes chuvas registradas no fim de semana.

Um dos rios é o Formoso, localizado em Lagoa da Confusão. O nível subiu e alagou uma aldeia indígena do povo Krahô-Kanela. No local vivem 21 famílias e a preocupação do cacique é com crianças e idosos.

Para evitar que a água entrasse nas casas, a comunidade construiu diques, mas as estruturas não foram suficientes.

“A água começou a entrar na nossa aldeia, alagando tudo, fizemos esse dique, mas ele não conseguiu barrar a água. Peço o apoio da Funai, do governo federal, estadual, municipal para nos ajudar. Porque a gente está carecendo de apoio”, ressaltou o cacique Wagner Catmeje.

Reprodução/TV Anhanguera

O rio Dueré também transbordou e afetou outra aldeia do povo Krahô. Nessa localidade vivem 25 famílias. A situação no local é ainda mais crítica.

De acordo com a Defesa Civil, em Lagoa da Confusão os rios Formoso e Dueré subiram mais de 1 metro acima do nível histórico para o período.

Ribeirinhos que vivem em assentamentos rurais, na região conhecida como Ilha Mata do Formoso, também estão ilhados. A informação é de que os rios Javaés e Urubu também transbordaram.

A Prefeitura de Lagoa da Confusão informou que está mantendo contato com as lideranças indígenas locais. Representantes da Secretaria de Governo e Assuntos Indígenas visitaram, nesse domingo, as comunidades para buscar solução.

A gestão ressaltou ainda que está em contato com o governo do estado para buscar uma ação em conjunto.

Reprodução/TV Anhanguera

