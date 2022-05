riparte-il-mercato-delle-criptovalute?-prezzo-bitcoin-supera-soglia-30k-e-cresce-+5%-in-24h

La settimana sembra essere partita nel migliore dei modi con il mercato delle criptovalute che diventa verde e il prezzo di Bitcoin che supera la soglia psicologica di 30 mila dollari.

La ripresa cui stiamo assistendo, per quanto non dia alcuna certezza in quanto si colloca comunque in un clima di incertezza e non è facile prevedere quale sarà il trend nei prossimi giorni, ha avuto il via in realtà già nella giornata di ieri, domenica 29 maggio.

Bitcoin in ripresa trascina il mercato crypto

Si tratta di un recupero dell’intero mercato delle criptovalute, trainato ancora una volta dal prezzo del Bitcoin (BTC), in salita del +5% circa nelle ultime 24 ore fino a toccare nel momento della stesura di questo articolo 30.586 dollari, dopo aver sfiorato nel corso della giornata quota 31 mila dollari.

Quello che ci apprestiamo a lasciarci alle spalle è stato un mese a dir poco tumultuoso per il mercato delle criptovalute, con il Bitcoin in particolare che si stava accingendo a raggiungere le 9 settimane consecutive in calo. Questo scenario però a quanto pare è stato evitato all’ultimo momento, quando nelle ultime ore della giornata di ieri il prezzo di BTC ha toccato il massimo di sette giorni a quota 30.723 secondo i dati di CoinMarketCap.

Ora il rialzo sembra essersi consolidato intorno al +5% nelle ultime 24 ore, ma su base mensile il dato resta assolutamente negativo, con un calo del prezzo di BTC del -18,6% complessivamente. Un dato che assume un significato ancor più importante in quanto segue il calo del -17,3% registrato nel mese di aprile, che dimostra il momento di particolare debolezza della crypto numero uno e dell’intero mercato.

Cosa farà il prezzo di Bitcoin nei prossimi giorni?

Abbiamo visto cosa è successo negli ultimi mesi, nelle ultime settimane e in particolare vediamo che nelle ultime 24 ore il prezzo di Bitcoin (BTC) è in risalita, ma la vera domanda è: la moneta numero uno del mercato delle criptovalute riuscirà a mantenere il suo slancio?

Un recente rapporto di CoinShares vede una connessione tra il recente crollo della stablecoin TerraUST e il recupero di Bitcoin. Secondo quanto emerso da questo rapporto infatti il tracollo della stablecoin ha visto gli investitori favorire Bitcoin con il 39% degli intervistati che afferma che la crypto di riferimento ha le più interessanti prospettive di crescita al momento.

Un parere su quanto possiamo aspettarci dal Bitcoin nel prossimo futuro lo ha espresso anche Haydan Hughes, CEO della piattaforma social media trading Alpha Impact. L’esperto infatti, stando a quanto riportato da Bloomberg, ritiene che “i mercati sono da tempo in attesa di un ‘relief rally’”, insomma una ripresa dovrebbe essere nell’aria.

“Bitcoin ha appena trascorso otto settimane consecutive in territorio rosso ed è stato tecnicamente ipervenduto a livelli che tradizionalmente vediamo solo nella parte inferiore dei mercati ribassisti” ha spiegato ancora l’esperto di Alpha Impact.

In ripresa anche il prezzo di Ethereum e delle maggiori criptovalute

L’andamento di Bitcoin influenza come sempre tutti gli altri token, e nelle ultime ore stiamo assistendo infatti ad una complessiva ripresa del mercato delle criptovalute.

Già dalla mattinata di oggi, lunedì 30 maggio 2022, anche Ethereum (ETH) è in netta ripresa. Il prezzo della seconda crypto per capitalizzazione di mercato è in risalita con un +5,7% nelle ultime 24 ore, e al momento in cui stiamo scrivendo viene scambiata a 1.900 dollari circa. Su base settimanale tuttavia Ethereum è ancora in rosso, avendo registrato complessivamente in calo del -7,35%.

Per quanto riguarda poi le altre principali criptovalute, abbiamo Cardano (ADA) che ha registrato nelle ultime 24 ore un rialzo del +11,8% circa, quindi Solana (SOL) che recupera un +8,3%. Entrambe tuttavia risultano in calo su base settimanale, avendo perso rispettivamente un -5% e un -12,4% del proprio valore.

Per comprare e vendere criptovalute come Bitcoin, Ethereum e altre, affidati solo ad exchange conosciuti come Binance. Clicca qui per visitare il sito ufficiale e scoprire come iniziare.

L’articolo Riparte il mercato delle criptovalute? Prezzo Bitcoin supera soglia 30k e cresce +5% in 24h proviene da ValuteVirtuali.com.