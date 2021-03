Riparte Temptation Island, Nel cast la famosa coppia direttamente da Uomini e Donne. Fan in delirio. Tutte le novità

A breve comincerà la decima edizione di Temptation Island e in molti si domandano quali saranno le coppie che verranno messe alla prova nel reality. Dopo il successo del Grande Fratello Vip è probabile che la produzione sceglierà di unire coppie famose a coppie di persone comuni, per rendere le cose più interessanti. Intanto, cominciano a girare delle voci che vorrebbero nel cast una delle coppie da poco formatesi al trono over di Uomini e Donne. Del resto, non è la prima volta che questi due emisferi si incontrano, soprattutto perché sono entrambi gestiti da Maria De Filippi.

Temptation Island infatti è prodotta da FASCINO, l’azienda che la moglie di Maurizio Costanzo ha insieme a Mediaset. E’ lei a scegliere i personaggi e più di una volta ha inserito le coppie che hanno raggiunto maggiore successo all’interno di Uomini e Donne. Stavolta potrebbero essere messi alla prova Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Lui ha già partecipato con Ida Platano e la loro storia è drasticamente terminata. Controverso e libertino, è il personaggio perfetto per infiammare l’isola e per motivare le tentatrici, essendo anche un uomo molto affascinante.

Il percorso che ha portato Roberta e Riccardo insieme è stato lungo e tortuoso. Solo da pochi giorni i due si stanno finalmente godendo la loro relazione lontano dagli studi di Uomini e Donne. Lasciamoli respirare un po’, anche se a breve potrebbero cominciare a mancare le telecamere. Del resto, la Di Padua è stata un personaggio molto amato nel dating show e si è sempre trovata molto a suo agio in trasmissione. Accetterà di mettere alla prova la sua fresca storia d’amore per tornare nel mondo del piccolo schermo partecipando a Temptation Island?

Staremo a vedere. Intanto, sappiamo con certezza che a Roberta Di Padua piacciono i gesti eclatanti. Per la sua uscita da Uomini e Donne infatti ha richiesto i petali di rosa, che solitamente vengono utilizzati per le scelte dei troni classici. “Si, sono stata io a volerli. Dopo tre anni, per me questa è stata un’uscita importante e l’ho voluta così, ho desiderato fosse un momento forte anche perché è stata la conclusione di un percorso anche sofferto. Ho sempre voluto Riccardo; ho provato con altri ad andare avanti ma quando lui è tornato, quando l’ho visto, non ce n’è stato più per nessuno”. Quindi sarà pronta a metterlo già alla prova a Temptation Island?

Un finale perfetto per Roberta Di Padua, che ha accettato di tutto pur di conquistare l’uomo dei suoi sogni. Per il momento le cose vanno molto bene, al punto che lui l’ha portata a Taranto (dove vive) per presentarle la famiglia: “Vederla nel mio mondo è stato molto bello. Ha conosciuto la mia famiglia, anche mio nonno, che le ha dato per tutto il tempo del lei, ha affermato di essere entusiasta della nostra storia. Si è emozionato nel vederla e nel vederci insieme”. Da Uomini e Donne tutto rose e fiori, sarà la stessa cosa se la coppia deciderà di partecipare a Temptation Island? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Riparte Temptation Island, Nel cast la famosa coppia direttamente da Uomini e Donne. Fan in delirio. Tutte le novità proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.