Un workshop per mettere insieme competenze nell’ambito del design industriale, architettura e tecnologia, il tutto applicato all’ambiente della cucina: il workshop internazionale Conviviality 4 Kitchen and Modern Living del Master Universitario “Industrial Design for Architecture” del Politecnico di Milano e POLI.design è arrivato alla sua quarta edizione. Ancora una volta, Frigo2000 è partner e promotore del workshop che, per la prima volta, si è tenuto in via digitale.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è: “Home cooking school, progettare una high performance kitchen per insegnare tecniche di cottura on line”. Dopo un anno segnato dalla pandemia in cui tutti gli incontri si sono trasferiti online, anche gli chef e gli insegnanti delle scuole di cucina si sono dovuti confrontare con la necessità di tenere corsi online con una cucina professionale.

Per questo, sotto la guida dei docenti del Politecnico, 10 studenti provenienti da tutto il mondo, hanno studiato 3 progetti di high performance kitchen per home cooking school che rispondessero alla necessità di preparare cibi in modo sano, disponessero di strumenti ad alta tecnologia per abbattere tempi di preparazione e ottenere risultati miglio e avessero uno spazio di lavoro fotogenico, perfetto per le lezioni digitali e per postare i risultati sui social.

Un render del progetto vincitore, “Kustom”

I dieci studenti hanno presentato i loro tre progetti a una giuria d’eccezione: Presidente di giuria è stato l’architetto Aldo Parisotto (Studio Architetti Parisotto e Formenton); affiancato da Angela Frenda, figura internazionalmente riconosciuta per le sue doti non solo culinarie, ma anche di divulgazione della cultura alimentare, nonché food editor e scrittrice; lo chef stellato Niko Romito, presenza che ci inorgoglisce vista la sua particolare attitudine e sensibilità nell’approcciarsi ai giovani e nell’aprirsi a loro per formarli e accompagnarli nella propria crescita professionale (ricordiamo aver vinto il premio Chef Mentor per la Guida Michelin 2021); l’architetto e designer di fama internazionale, Elisa Ossino.

Il progetto vincitore di questa quarta edizione del master Conviviality 4 Kitchen and Modern Living è: “Kustom”, realizzato da Maria Alejandra Espindola, Rhea Zouein, Raman Loya e Giovanni Dall’Asta.