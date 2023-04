riscaldamento-2023:-quando-si-spegne-in-emilia-romagna

Bologna, 4 aprile 2023 – Ultime ore di riscaldamento acceso nelle case e negli uffici della maggior parte degli emiliano romagnoli che il 7 aprile (venerdì Santo) dovranno spegnere i termosifoni. E questo nonostante le previsioni le meteo annuncino nottate ancora molto fredde, rasenti o sotto lo zero termico: ma di proroghe per ora non se ne vedono all’orizzonte. Nel giorno in cui è stato annunciato un nuovo calo del prezzo del gas, quindi, non resta che sperare che la primavera torni presto a fare capolino con il suo tepore.





Il decreto ministeriale di ottobre scorso, infatti, aveva diviso l’Italia in sei zone climatiche: le prime tre (A, B e C) comprendono i territori più caldi, questa zone climatiche sono state riservate alle regioni meridionali: qui i termosifoni sono già stati spenti tra il 7 e il 23 marzo.

La zona E

La maggior parte dei territori dell’Emilia Romagna sono in zona E (tra 2101 e 3000 gradi-giorno): qui i cittadini e i cittadini hanno potuto accendere il riscaldamento per 13 ore al giorno, dal 22 ottobre (ma molti comuni, come Bologna, spostarono il termine al 7 novembre) fino, appunto, al 7 aprile.

La zona D

Nella provincia di Forlì e Cesena c’è una piccola oasi di territori in zona D (tra i 1.401 e 2.100 gradi giorno): qui il riscaldamento è stato acceso più tardi, ma la data per la chiusura delle manopole è comunque fissata per venerdì 7 aprile.

La zona F

In queste aree montane non sono previsti termini per lo spegnimento nel decreto: saranno quindi i singoli Comuni a regolamentare la data, a seconda delle condizioni meteo. Questo, naturalmente, comprende anche le eventuali seconde case. Ecco quali sono:

Bologna

Appartengono alla zona F: Lizzano in Belvedere, Porretta Terme e Granaglione.

Modena

Nessuna limitazioni per le case a Frassinoro; Pievepelago; Fiumalbo; Riolunato; Montefiorino e metà dei comuni di Palagano, di Lama Mocogno, di Montecreto, di Sestola e di Fanano.

Reggio Emilia

In zona F ci sono Ramiseto; Collagna; Busana; Ligonchio; Villa Minozzo e metà dei comuni di Toano; di Castelnovo ne’ Monti e di Vetto.

Parma

In zona F sono compresi Corniglio; Monchio; Palanzano; Albareto; Borgotaro; Compiano; Bedonia e Tornolo.

Piacenza

A Zerba, Cerignale, Ottone e Ferriere non bisognerà spegnere il riscaldamento venerdì 7 aprile.

valipomponi