Rischio Salmonella, non solo Kinder. Un’altra famosa marca di cioccolato nel mirino. Attenzione non mangiatelo

Il Ministero della Salute ha divulgato un avviso su alcuni prodotti. Biscotti e gallette con cioccolato sarebbero a rischio salmonella. I dettagli. Il Ministero della Salute è sempre puntuale al richiamo di prodotti che potrebbero avere problemi. L’azione di controllo è sempre costante e porta alla luce delle informazioni decisamente utili per tutti i consumatori.

Anche perché, molto spesso, si parla di prodotti consumati dalla maggior parte delle persone.I prodotti alimentari sono sempre quelli che destano maggiore attenzione. Nella catena di produzione, infatti, possono esserci dei problemi. A quel punto, l’attività di sorveglianza da parte del Ministero è a dir poco fondamentale. Così da evitare, ove possibile, conseguenze davvero spiacevoli per i vari consumatori.

Nei giorni scorsi, si è parlato di prodotti dolci con un probabile serio problema. A scuotere l’opinione pubblica è stato il fatto che i prodotti incriminati erano quelli della Kinder. Anche in questo caso si parla di alimenti dolci, nello specifico di biscotti e gallette ricoperte al cioccolato. Prodotti che sarebbero a rischio salmonella. Di seguito tutti i prodotti finiti nel mirino con il rispettivo richiamo.

Richiamo per lotti di biscotti e gallette con il cioccolato: tutte le informazioni

Il richiamo precauzionale da parte del Ministero della Salute riguarda diversi lotti di biscotti e gallette con il cioccolato al latte e fondente. A cui si aggiungono i biscotti con gocce di cioccolato del marchio, come riportato da Il Fatto Alimentare, Elite. Il problema sarebbe la possibile presenza di Salmonella. I prodotti finiti nel mirino sono quelli venduti in confezioni da 70 grammi, quantità che riguarda le gallette. Mentre si passa a 180 grammi per i biscotti. I lotti interessati dal richiamo, così come i termini minimi di conservazione, parlano di un periodo precedente al 29/04/2022.

Le gallette e i biscotti richiamati sono prodotti dalla Strauss-Elite. Lo stabilimento è situato in Israele e vengono immessi sul mercato dalla Bet Kosher Sas, Roma. I biscotti con gocce di cioccolato è l’articolo KLP1128, le gallette di riso al cioccolato al latto ha il numero articolo KLP1166. Infine, le gallette con cioccolato fondente è KLP1192.

Come sempre, si raccomanda di non consumare i prodotti per evitare qualsiasi tipo di problema. E, nel caso di confezione integra, rivolgersi al negozio in cui si è effettuato l’acquisto. Così da avere, magari, il rimborso o la sostituzione dell’articolo comprato. Altro consiglio, dato che i problemi potrebbero essere molti, è quello di informarsi. I prodotti, non solo alimentari, possono avere sempre dei problemi. Informarsi permetterebbe non solo di prevenire ma anche di sapere come comportarsi in presenza di un prodotto a rischio.

L’articolo Rischio Salmonella, non solo Kinder. Un’altra famosa marca di cioccolato nel mirino. Attenzione non mangiatelo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.