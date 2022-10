riso-alla-cantonese,-la-ricetta-semplice-che-si-prepara-in-10-minuti-con-piselli-e-pollo.-basta-una-sola-padella

Il riso con pollo e piselli, aromatizzato al curry, è un piatto di facile e rapida esecuzione, perfetto per una cena tra amici o da portare in ufficio per la pausa pranzo. In questa ricetta, il petto di pollo tagliato a cubetti viene lessato con i piselli ed insaporito in padella con aglio, curry e spezie, prima dell’aggiunta del riso, che viene cotto come un risotto aggiungendo il brodo poco per volta, anziché con il metodo del riso lessato a parte ed aggiunto poi al condimento.

Il curry è una miscela di spezie di origine indiana, utilizzata nella cucina asiatica, generalmente composta da cumino, curcuma, pepe nero, peperoncino e zenzero: con il suo profumo inebriante ed il colore dorato è il protagonista assoluto di questa ricetta, un delizioso piatto esotico, dall’intenso sapore speziato.

Riso al curry, con pollo e piselli

Ingredienti per due porzioni

140 g di riso Carnaroli

mezzo petto di pollo

200 g di piselli freschi

curry

paprika, zenzero o curcuma in polvere (facoltativo)

olio extravergine d’oliva

uno spicchio di aglio

mezza cipolla tritata

1/2 bicchiere di vino bianco

sale e pepe

Preparazione

Lessati i piselli ed il petto di pollo in acqua bollente salata; quando cotti, togliete il petto di pollo e scolate i piselli tenendo da parte il brodo di cottura. In una padella versate un filo d’olio ed uno spicchio d’aglio, e fatelo dorare; aggiungete il petto di pollo tagliato a dadini e fatelo insaporire per qualche minuto.

Versate il riso e fatelo tostare, quindi sfumate con il vino bianco; quando il vino sarà evaporato versate un mestolo del brodo (di cottura dei piselli e pollo), versate i piselli poi aggiungete il curry ed a piacere un pizzico di curcuma, paprika e zenzero in polvere; continuate la cottura versando il brodo fino a che il riso risulterà al dente. Impiattate con un filo d’olio ed una spolverata di pepe nero.

ricette dal blog Caos&Cucina

Vittorio Ferla