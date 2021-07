riso-bianco,-integrale,-nero,-rosso:-quale-dovresti-mangiare?

Dici riso e si apre un mondo. Nel vero senso della parola: è un alimento base che fornisce a miliardi di persone in tutto il mondo e abuon prezzo una fonte di energia e nutrimento. Ma non ne esiste solo un tipo, bensì migliaia di varietà, che si differenziano per colore, sapore e valore nutrizionale. Alcuni tipi di riso, come quello integrale rosso, quello nero e il tipo selvaggio sono ricchi di sostanze nutritive e potenti composti vegetali che hanno effetti positivi sulla nostra salute, mentre altri hanno un profilo nutrizionale meno interessante. Dunque qual è quello che dovremmo mangiare per ottenere i maggiori benefici in termini di salute? E quale sarebbe invece meglio evitare?

Integrale o bianco: le differenze —

Perlopiù consumiamo il riso intatto, nella sua forma integrale, o raffinato, come quello “bianco”, usato anche nel sushi.

Riso integrale

Come tutti i cereali integrali, il riso contiene 3 componenti commestibili: crusca, germe ed endosperma. In quello integrale lo strato fibroso di crusca e il germe ricchi di sostanze nutritive rimangono intatti. Questo fa sì che ci metta più tempo a cuocere e abbia una consistenza più croccante rispetto al tipo bianco.

Riso bianco

È il tipo che viene “lucidato” per rimuovere gli strati di crusca e il germe in modo che rimanga solo l’endosperma bianco amidaceo, da cui il nome di riso bianco. Questo lo rende più versatile e facile da cuocere. Ma il processo di fresatura rimuove la maggior parte delle vitamine del gruppo B, dei minerali e delle fibre naturali. In alcuni casi, questi nutrienti vengono aggiunti nuovamente (nel caso l’etichetta deve riportarlo). Ma si tratta comunque di quantità minori rispetto a quelle presenti naturalmente.