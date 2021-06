Riso freddo con prosciutto cotto e fagioli | Facile e saporito

Riso freddo con prosciutto cotto e fagioli ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food davvero accattivante e semplicissimo da realizzare. Stiamo parlando del Riso freddo con prosciutto cotto e fagioli. Si tratta di un piatto unico che si prepara in pochissimi minuti e con poche e facili mosse.

Ricordate, però, di calcolare bene i tempi perché questa vivanda necessita di almeno 2 h di riposo in frigo. Questo piatto unico piace sia a grandi che piccini, i quali adorano il prosciutto cotto. E’ quindi un valido modo per far gustare loro anche i legumi mischiando il loro sapore con quello del salume e dei wurstel senza sentire i solti capricci.

Si tratta di un piatto freddo estivo perfetto da gustare nelle giornate torride estive magari per un pranzo al mare oppure durante una gita fuori porta in montagna o al lago. Lo potete anche gustare durante la pausa pranzo per un piatto fresco e delicato ma al contempo sostanzioso. Il consiglio è sempre il solito. Accompagnate questa vivanda con qualche bicchiere d’acqua fresca e, se potete, un quartino di vino da pasto a bassa gradazione, bianco o rosso a proprio piacere.

E’ perfetto anche per una cena in famiglia o con gli amici. Ovviamente, potete personalizzare questa ricetta aggiungendo altri ingredienti a proprio piacere: io ho aggiunto alcuni tocchetti di patate lesse avanzate dalla sera precedente.

Realizzato in: pochi minuti

Tempo di cottura: quello indicato sulla confezione del riso

Tempo di riposo: almeno 2 h. In frigo.

Strumenti

una ciotola bella e capiente per servire il riso

un colino

una pentola

un cucchiaio di legno

Ingredienti

un ciuffetto di prezzemolo fresco

130 g di riso per insalate

olio extravergine d’oliva q.b.

100 g di fagioli

sale q.b.

6 wurstel piccoli

80 g di prosciutto tagliato a cubetti oppure tritato a proprio piacimento

Riso freddo con prosciutto cotto e fagioli, procedimento

Cuocete il riso in una pentola d’acqua bollente salata per il tempo di cottura indicato sulla sua confezione. Nel frattempo, versate i fagioli ben sgocciolati in una capiente e bella ciotola ed unite il wurstel tagliato a rondelle (oppure la salsiccia tagliata a rotelle) con il prosciutto cotto.

Condite con l’olio e insaporite con il prezzemolo, ben lavato e tritato finemente. a proprio piacimento. Mescolate con cura per avere un condimento uniforme. Trascorso il tempo necessario, scolate il riso e trasferitelo nella ciotola e mischiatelo per avere un sapore uniforme. Fate riposare il tutto in frigo per almeno 2 h e servite.

