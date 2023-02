Oggi vedremo la ricetta di un risotto cremoso e aromatizzato, per il quale però non avrete bisogno dell’aggiunta di burro. Si sa bene che è questo l’ingrediente perfetto per mantecare, però è anche vero che è grasso e pesante. Per chi è attento alla dieta, o per chi vuole semplicemente tenersi leggero dopo l’abbuffata del […]

Riso in bianco cremoso, facile e veloce. Il segreto è nella mantecatura finale, cosa si mette al posto del burro scritto su Più Ricette da Maria.

valipomponi