riso-in-brodo-alla-pavese,-la-minestra-tradizionale-del-dopo-pasqua-per-rimanere-leggeri

Il riso in brodo, o riso in brodo alla pavese, è una minestra tipica della cucina tradizionale della Lombardia, di origine contadina;

particolarmente adatto nella stagione invernale, è perfetto in ogni stagione per una cena in famiglia o per chi segue una dieta priva di glutine.

Non è il classico riso in brodo per ammalati, ma un piatto saporito e gustoso, nobilitato dalla presenza dello zafferano, ed insaporito da un soffritto di cipolle.

Si tratta di una ricetta facilissima, che si prepara tritando la cipolla per soffriggerla nel burro fino a doratura per poi unirla al brodo di carne, aggiungendo il riso e lo zafferano, e lasciando cuocere a fiamma bassa mescolando spesso.

Ecco la ricetta

Riso in brodo alla pavese

Ingredienti per 4 porzioni

280 g di riso Carnaroli

un litro di brodo di carne

una cipolla bianca

2 cucchiai di burro

50 g di Parmigiano Reggiano DOP

4-5 pistilli di zafferano (o 1/2 bustina in polvere)

sale e pepe

Per il brodo di carne

100 gr di manzo da brodo

1 costa di sedano

1 cipolla

2 carote

1 litro di acqua

mezzo cucchiaio di sale grosso

Procedimento

Se non utilizzate del brodo di carne avanzato, preparatelo ora:

lavate e pulite le verdure, tagliatele a pezzi;

mettete la carne e le verdure in una pentola con acqua e sale, ed iniziate a cuocere per almeno 30-40 minuti;

filtrate il brodo in un pentolino, per togliere la carne e verdure.

Tritate la cipolla e fatela soffriggere nel burro fino a quando sarà dorata, quindi toglietela e aggiungetela al brodo in ebollizione.

Versate il riso nel brodo, unite lo zafferano e fate cuocere a fiamma bassa, , fino a cottura completa del riso, che non dovrà essere al dente.

Il Riso in brodo alla pavese è pronto: aggiustate di sale, impiattate e servite con una macinata di pepe ed una spolverata di parmigiano.

