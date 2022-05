riso-patate-e-cozze,-al-ricetta-di-gualtiero-marchesi,-i-segreti:-“ecco-la-giusta-procedura-per-non-farlo-seccare-in-forno”

Riso Patate e Cozze di Gualtiero Marchesi, il trucco dello chef: “Ecco cosa aggiungere mentre cuoce nel forno”. Un piatto della tradizione pugliese: lo chef descrive, in uno dei suoi libri i segreti del piatto tradizionale.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE del riso patate e cozze di Gualtiero Marchesi

400 G DI COZZE

220 G DI RISO

2 CIPOLLE

400 G DI POMODORINI CILIEGIA

20 G DI PREZZEMOLO

1 SPICCHIO D’AGLIO

400 G DI PATATE

4 CUCCHIAI DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

SALE E PEPE

Preparazione

Sbucciate le patate, lavatele e poi tagliatele a fettine. Tagliate a metà i pomodorini. Schiacciate lo spicchio d’aglio e sbucciatelo. Lavate il prezzemolo, eliminate i gambi e tritatelo con l’aglio.

Sbucciate e affettate le cipolle. Raschiate le cozze, eliminate il bisso, apritele con un coltello eliminando man mano la valva senza mollusco e filtrate il loro liquido. Ungete un ampio tegame, adatto per il forno, con un cucchiaio d’olio.

Disponete sul fondo un primo strato di cipolle, spargetevi sopra parte del trito d’aglio e prezzemolo, poi aggiungete uno strato con metà dei pomodorini, quindi metà delle patate, sovrapponendole leggermente così da formare un altro strato, salate e pepate.

Distribuite in superficie il riso, poi le cozze e il resto dei pomodorini, cospargete con il trito al prezzemolo e proseguite con le patate rimaste. Salate e pepate, poi unite al liquido delle cozze l’acqua necessaria per ottenere 7 dl (o in ogni caso una quantità sufficiente per coprire la preparazione).

Completate con l’olio rimasto, mettete il coperchio al recipiente e infornate a 180 °C per 20 minuti. Togliete il coperchio e proseguite la cottura per circa 15-20 minuti unendo dell’acqua bollente se fosse necessaria. Servite il riso a tavola nel recipiente di cottura.

