Il riso venere con tonno è un’insalata di riso fresca e deliziosa, perfetta per l’estate. Di base potete aggiungere ingredienti a piacere, ma a me piace giocare con i colori e abbinare allo scuro riso Venere cose come mais, olive e pomodorini, che creano contrasti sia di sapori che di colori e anche di consistenze. In questo caso ho aggiunto anche 1 zucchina a dadini spadellata molto velocemente, in modo da darle solo una scottata e rosolarla un pochino, perché non si ammorbidisse troppo, e secondo me ci sta benissimo. Insomma, divertitevi a creare nuovi abbinamenti e fatemi scoprire quali sono i migliori!

Procedimento per preparare il riso venere con tonno

Innanzitutto cuocete normalmente il riso in acqua leggermente salata e scolatelo al dente in base ai tempi di cottura riportati sulla confezione (di solito intorno ai 40 minuti, ma ne esistono anche delle versioni parboiled che cuociono in tempi molto più rapidi), quindi lasciatelo raffreddare.

Lavate la zucchine, mondatela e tagliatela a dadini piccolini, quindi fatela saltare in padella con sale e olio a fiamma vivace per pochi minuti, giusto il tempo di farla rosolare per bene.

Mettetela da parte e lasciatela raffreddare.

Nel frattempo preparate tutti gli altri ingredienti: sciacquate bene il mais, lavate i pomodorini e tagliateli a spicchi, sgocciolate bene il tonno, dissalate i capperi e denocciolate le olive.

Quando riso e zucchine saranno a temperatura ambiente (o al massimo tiepidi), unite tutto in una ciotola, condendo con basilico, sale e olio.

Il riso venere con tonno è pronto: se lo preparate con almeno mezz’ora di anticipo sarà anche più saporito.



