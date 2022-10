Risotto aglio, olio e peperoncino. Dimenticherete gli spaghetti. Una golosità senza eguali, più veloce, facile e cremosa

Volete un piatto veloce, semplicissimo da preparare ma non banale? Il risotto aglio, olio e peperoncino è quello che fa per voi. E’ la versione col riso del classico della cucina italiana che invece si prepara solitamente con gli spaghetti, ma questa versione è forse addirittura più saporito perchè ha in più quel tocco di cremosità che solo l’amido di riso riesce a dare. Se quindi siete amanti dei risotti e volete provare qualcosa di originale e sfizioso questa ricetta è proprio quello che fa per voi. Leggi altre ricette di RISOTTI

Risotto aglio, olio e peperoncino, Ingredienti

300 grammi di riso carnaroli ( va bene anche il vialone nano)

3 spicchi di aglio

2 peperoncini piccanti ( meglio se uno rosso e uno verde)

1 ciuffo di prezzemolo

olio extra vergine di oliva q.b

1 litro di brodo vegetale

parmigiano grattugiato ( facoltativo, a piacere)

Preparazione

Iniziamo a preparare il nostro risotto aglio, olio e peperoncino preparando tutti gli ingredienti in modo che il tempo per realizzarlo sarà davvero breve. Quindi tritiamo i 3 spicchi di aglio molto finemente e facciamo lo stesso anche con il peperoncino, in modo da creare un trito molto piccolo. Ora togliete le foglie del prezzemolo dai gambi, laviamoli, asciughiamoli e mettiamoli da parte.

Intanto mettiamo sul fuoco anche una pentola con il brodo vegetale e portiamolo a bollore, quindi abbassiamo la fiamma al minimo. Prendiamo nel frattempo una padella capiente con abbondante olio extra vergine di oliva mettiamola sul fuoco.Versiamo all’interno quando l’olio sarà caldo prima i gambi del prezzemolo poi dopo giusto un minuto il peperoncino. Far soffriggere giusto un paio di minuti prima di aggiungere anche l’aglio mescolando spesso evitando che qualcosa si possa bruciare

Si deve far particolare attenzione soprattutto all’aglio. Lasciate passare un minuto poi spegnete. Ora vi servirà un colino dove dovrete andare a filtrare l’olio appena preparato andandolo così a separare dalle varie spezie. Questo olio ci servirà per tostare il riso. Quindi rimettiamo la padella sul fuoco solo con l’olio filtrato e facciamo tostare il riso giusto un paio di minuti. A questo punto aggiungiamo poco alla volta il brodo caldo facendolo assorbire piano piano finchè il riso non sarà pronto.

Il nostro risotto aglio, olio e peperoncino è pronto. Potete mantecare a piacere con altro peperoncino e se vi piace anche del parmigiano grattugiato. Se non trovate il peperoncino verde potete usare anche il friggitello oppure non usatelo proprio. In alternativa al parmigiano potete usare anche il pecorino. Buon appetito! Se vi è piaciuta questa ricetta Leggi anche: Risotto Regina Vittoria, il piatto italiano più amato dalla Regina Elisabetta. Per lui ha rotto il protocollo. Facile e buonissimo

