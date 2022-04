Risotto ai finocchi, leggero e cremosissimo: per renderlo più gustoso si spolvera questo ingrediente alla fine

Un primo piatto leggero, un’idea sfiziosa ideale sia per il pranzo che per la cena: Risotto ai finocchi;

una preparazione dal sapore semplice e delicato, reso speciale dall’esplosione di gusto della menta e la croccantezza della granella di frutta secca in un contrasto di sapori e consistenze gradito al palato.

Un piatto vegetariano e privo di glutine, di facile esecuzione:

si consiglia di utilizzare il riso Carnaroli per avere l’effetto cremoso, ma potete aggiungere della panna fresca da cucina o del formaggio cremoso, in sostituzione del burro per la mantecatura finale;

anche l’utilizzo di finocchi freschi e menta appena raccolta fanno la differenza.

Per una variante semplicissima e delicata cuocete semplicemente il riso e finocchi, e condite con burro e formaggio;

altre alternative golose, aromatizzando il risotto ai finocchi con limone o, per ottenere un sapore più deciso aggiungere cubetti di prosciutto cotto o pancetta affumicata.

Risotto ai finocchi

Ingredienti per 4 persone

320 g di riso Carnaroli

un litro di brodo vegetale, o acqua

una cipolla

un finocchio

olio extravergine di oliva

sale e pepe

qualche fogliolina di menta

granella di pistacchi, o noci o nocciole

un cucchiaio di burro

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

Preparazione

Pulite il finocchio e tagliatelo a fette molto sottili.

Versate in un tegame un filo d’olio, unite la cipolla affettate sottilmente, facendola soffriggere fino a quando diventa appena dorata;

aggiungete i finocchi, unite il riso e fatelo tostare, mescolandolo, per un paio di minuti per farlo insaporire;

a piacere mettete della menta fresca e mescolate bene.

Versate il brodo caldo, o acqua salata, un mestolo alla volta, quando il riso si asciuga, e continuate fino alla cottura al dente del riso;

togliete dal fuoco e mantecate con il burro e parmigiano.

Servite il risotto ai finocchi ben caldo, con una spolverata di pepe, guarnendo a piacere con foglioline di menta fresca e granella di frutta secca.

