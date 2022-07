Risotto al limone, il primo goloso e fresco, il trucco dello chef di Sorrento: “Ecco quando aggiungere il succo” scritto su Più Ricette da Redazione.

Risotto al limone, fresco buono e profumatissimo. Prendete una bella serata d’estate, la voglia di qualcosa di buono e fresco. Profumato, da gustare con un buon vino fermo o una bolliccina ghiacciata. Un risotto è quello che ci vuole. E allora andiamo a vedere come si cucina e quali sono gli ingredienti di questo fantastico primo piatto con un ingrediente più estivo che mai, il limone.

Risotto al limone Ingredienti

1 l di brodo vegetale

1 cucchiai di olio d’oliva

50 g di burro

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

1 limone

300 g di riso Carnaroli

100 ml di vino bianco

q.b. di sale e pepe

PER GUARNIRE

20 g di pinoli

q.b. di basilico

Risotto al Limone, Preparazione

Partiamo dal brodo, giusto per partire da una della basi: spesso si tralascia questo aspetto dato che si usano delle scorciatoie che spesso possono risultare poco salate o troppo speziate comprendo così il sapore dello stesso risotto. Specialmente quando il risotto stesso è troppo delicato. Quindi prendiamo una pentola, riempiamola d’acqua e mettiamo una carota, una cipolla, una patata e una costina di sedano e sale. Portiamo ad ebollizione e abbassiamo poi la fiamma.

In una padella ( Usiamo una Wok o una pentola alta, quella per risotto.) facciamo sciogliere l’olio e metà del burro. Uniamo la cipolla e facciamola sudare. Mescoliamo un po’ e poi uniamo l’aglio e poi la scorza di limone. Fiamma media e mescoliamo per non far attaccare né bruciare.

Ora passiamo al nostro riso. Facciamo tostare il nostro riso. Quando sarà incandescente sfumiamo con vino. Quando sarà evaporato l’acool uniamo un pizzico di sale e pepe. Ora aggiungiamo il succo di metà limone se grande, tutto se piccolo. Continuiamo ad amalgamare e aggiungiamo il brodo. Il brodo va aggiunto il riso si sarà seccato. Questo è il segreto: il metodo per far uscire tutto l’amido.

Portiamo il riso a cottura. Quando sarà cotto toglietelo dal fuoco. Aggiungiamo il burro e amalgamiamo. Ora mettiamo il succo dell'altra metà di limone ( altrimenti un altro piccolo). Servitelo con del basilico e dei pinoli fatti tostare nel burro nocciola.

