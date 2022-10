Risotto al ragù di pesce spada, Un primo piatto, veloce da preparare, delizioso, colorato, dal profumo e gusto del mare, ed allo stesso tempo un piatto molto leggero, da non confondere con il risotto classico. Adatto in ogni occasione, sicuramente ad un pranzo con amici non farete di certo una brutta figura. Per dare un tocco di colore in più ho aggiunto delle olive nere essiccate al forno, completando il piatto finale con polvere di prezzemolo e tocchetti di peperoncino piccante.

Risotto al ragù di pesce spada, Ingredienti:

160 gr di riso

250 gr di pesce spada

½ cipolla

1 barattolo di pomodorini

Vino bianco

Sale

Olive nere

Olio evo

prezzemolo

Peperoncino piccante (se gradito)

Procedimento:

Prima operazione, lavate bene i tranci di pesce spada e tagliateli a tocchetti.

In una capiente padella, mettete l’olio evo e la cipolla tritata finemente, Lasciate imbiondire, ed unite il pesce spada, sfumate con il vino bianco. Appena l’alcol sarà evaporato unite i pomodorini, e fate cuocere per dieci minuti, regolando di sale e aggiungendo anche le olive nere.

Nel frattempo cuocete il riso in poca acqua, colatelo direttamente nella padella con il ragù di pesce spada, cinque minuti prima del completamento della cottura.

Amalgamate bene. E continuate la cottura, se occorre aggiungete un poco d’acqua.

Servite completando il piatto con il prezzemolo e il peperoncino piccante.

Risotto al ragù di pesce spada. L’idea originale per la domenica. Più buono e semplice del classico scritto su Più Ricette da Michele.

valipomponi