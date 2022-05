Risotto al ragù: saporito, morbido e cremoso, dal profumo irresistibile!

Il risotto al ragù è un primo piatto classico della cucina italiana, come il risotto al pomodoro;

un’ottima idea anche per riciclare porzioni di ragù o di risotto avanzato.

Una ricetta ricca e gustosa, alternativa di uno dei primi piatti più amati: la pasta al ragù;

se è avanzato del condimento, questo piatto può essere la giusta soluzione per variare un po’ rispetto al solito.

Una ricetta rustica, dal gusto eccezionale, che potete preparare anche di proposito, partendo dal ragù nella classica versione alla bolognese, con la carne macinata ed un sugo ristretto;

i tempi saranno un po’ lunghi ma, se utilizzate del ragù già pronto o congelato porzionato, sarà molto veloce e comodissima da fare.

Saporito, morbido e cremoso, profumato con erba cipollina per un tocco fresco, il risotto al ragù sarà un successo!

Risotto al ragù

Ingredienti per 4 porzioni

due bicchieri di riso Carnaroli

una cipolla

una tazza di ragù bolognese

mezzo litro di brodo di carne

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di burro

4 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

sale e pepe

erba cipollina

un cucchiaio di panna da cucina

Preparazione

Pulite ed affettate la cipolla, e soffriggetela in un tegame con l’olio extravergine e metà del burro;

quando sarà dorato, aggiungete il riso e lasciatelo tostare per un minuto, mescolando.

Sfumate con 1 mestolo di brodo bollente, regolate di sale, abbassate il fuoco e continuate ad aggiungere brodo poco per volta, quando il riso lo assorbirà.

Aggiungete il ragù di carne a circa fine cottura del risotto, allungando, se occorre, con altro brodo, e fate restringere;

togliete dal fuoco e mantecate con il burro rimasto, la panna ed il parmigiano: il risotto dovrà essere molto cremoso.

Impiattate e servite il risotto spolverizzandolo con una generosa macinata di pepe ed erba cipollina.

Ragù bolognese

200 grammi di carne tritata di manzo, o di maiale o mista

60 grammi di prosciutto crudo

un bicchiere di vino rosso

400 g di pomodori pelati

un gambo di sedano

mezza carota

uno spicchio di aglio

mezza cipolla

olio extravergine di oliva

un pizzico di noce moscata grattugiata

sale e pepe

Preparazione

Iniziate la preparazione del ragù alla bolognese: pulite, lavate e tritate le verdure escluso l’aglio; tritate anche il prosciutto e trasferitelo in un tegame insieme alle verdure e all’aglio intero, fate rosolare nell’olio, aggiungete un cucchiaio di acqua, e coprite con il coperchio.

Quando le verdure saranno appassite (in circa 5 minuti), aggiungete la carne, alzando la fiamma e facendo soffriggere mescolando, fino a che il liquido si sarà asciugato quasi del tutto. Sfumate con il vino rosso e, quando sarà evaporato, unite la passata di pomodoro; insaporite con una presa di noce moscata, un pizzico di pepe e il sale fino, e mescolate bene. Cuocete per un’ora a fiamma bassissima, mescolando ogni tanto per evitare che il ragù si attacchi al fondo del tegame, aggiungendo un po’ acqua calda se diventa troppo asciutto.

