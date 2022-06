risotto-alla-barbabietola-con-fonduta-di-parmigiano,-un-piatto-vivace,-leggero-e-gustoso

Un primo piatto perfettamente equilibrato: risotto alla barbabietola con fonduta di Parmigiano, da preparare in alternativa ai risotti più tradizionali!

Barbabietola e parmigiano: un perfetto connubio di sapori tra la dolcezza della barbabietola, la sapidità della crema di parmigiano, e piccantezza del peperoncino, in un contrasto di colori tra il rosso intenso ed il bianco latte.

Portare in tavola questo risotto dal colore spettacolare e vivace, sarà un successo.

Un primo piatto vegetariano e privo di glutine, facile e velocissimo da preparare: perfetto per tutti!

Risotto alla barbabietola con fonduta di Parmigiano

Ingredienti per 4 porzioni

320 g di riso Carnaroli

300 g di barbabietole precotte

un bicchiere di vino rosso corposo

un litro di brodo vegetale (carote, sedano, cipolla), o pronto

una cipolla

olio extravergine d’oliva

100 g di Parmigiano Reggiano, grattugiato

mezzo bicchiere di latte

sale e pepe

peperoncino in polvere a piacere

Procedimento

Preparate un brodo vegetale facendo lessare le verdure in un litro di acqua leggermente salata;

in alternativa utilizzate dado vegetale o una confezione di brodo liquido pronto.

Tagliate a fette 250 g di barbabietole precotte e frullatele nel bicchiere alto del mixer ad immersione, fino ad ottenere una purea;

se non volete utilizzare quelle precotte, potete cuocere voi le bietole rosse: in forno, al vapore, al microonde o in padella.

In un tegame versate un filo d’olio e la cipolla affettata, e lasciate rosolare mescolando spesso;

versate il riso e fatelo tostare, quindi sfumate con il vino;

quando sarà evaporato aggiungete il brodo vegetale caldo, poco per volta quando il liquido si sarà asciugato, mescolando spesso.

A metà cottura versate la purea di barbabietola, sale e pepe e proseguite la cottura lasciando il risotto al dente;

una volta pronto spegnete il fuoco e mantecate con un cucchiaio di olio d’oliva e peperoncino a piacere.

In padellino antiaderente scaldate il latte portandolo a bollore, e versate il Parmigiano, mescolando per creare la fonduta.

Tutto è pronto: tagliate a cubetti la restante barbabietola, quindi impiattate il risotto ben caldo, guarnite con le con gocce di fonduta e profumate il piatto con fili di erba cipollina;

ed ora servite il Risotto alla barbabietola con fonduta di Parmigiano!

