risotto-alla-monzese,-altro-che-milanese.-il-trucco-per-farlo-cremosissimo:-“cosa-si-fa-appena-si-spegne-il-fuoco”

Il risotto alla monzese è una vera goduria per gli amanti del riso. Non si tratta di un semplice primo piatto come quello allo zafferano il cui ingrediente è, appunto, solo una spezia, bensì di un mix di ingredienti dal gusto esplosivo. E’ tipico della Brianza e, infatti, l’ingrediente fondamentale è la salsiccia della luganega monzese. Inoltre, per far si che diventi un piatto speciale, si consiglia di usare il riso Carnaroli. Gli ingredienti che vi lascio sono per circa 4 persone.

350 g di Riso Carnaroli

600 g di Luganega monzese

3 g di Zafferano in pistilli

55 g di Burro

1 l di Brodo di carne

50 g di Vino bianco secco

40-50 g Grana Padano DOP grattugiato

Al via col procedimento del nostro risotto alla monzese!

In primis, bisogna preparare il tradizionale brodo di carne. Poi, in una ciotolina, versate i pistilli di zafferano assieme a un mestolo di brodo caldo e lasciateli in infusione. Nel mentre, togliete il budello alla salsiccia e tagliatela a pezzetti. In una padella grande e antiaderente fate sciogliere il burro e aggiungeteci la salsiccia fino a farla rosolare per bene per circa 5 minuti a fuoco vivace. Unite il riso e fatelo tostare per un paio di minuti girando continuamente. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare.

Fate cuocere il riso aggiungendo un mestolo di brodo per volta e mescolando continuamente per circa 20 minuti. A metà cottura, dunque dopo circa 10 minuti, versate nella padella il brodo con i pistilli di zafferano e amalgamate. Una volta che il riso sarà cotto, togliete la padella dal fuoco e aggiungete 2 noci di burro e mescolate per bene. Infine, fate una bella spolverata di Grana Padano DOP grattugiato e coprite la padella con il coperchio per far sciogliere il parmigiano. Appena sarà sciolto, servire il risotto alla monzese e, per chi vuole, fate un’altra spolverata di parmigiano. Buon appetito! Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

Risotto alla monzese, altro che milanese. Il trucco per farlo cremosissimo: “cosa si fa appena si spegne il fuoco” scritto su Più Ricette da Imma Bartolo.