Risotto alla norma, più saporito e cremoso degli spaghetti. La ricetta della nonna siciliana: “cosa metto nel brodo”

La ricetta del risotto alla norma che vi lascio di seguito è un’alternativa molto valida alle solite penne o mezze maniche. Si tratta di un primo piatto tipico siciliano, il cui ingrediente fondamentale è la melanzana. Nonostante sia molto semplice e veloce da preparare, sono comunque necessari alcuni accorgimenti, in particolate per ottenere una gustosa cremina. Inoltre, è un piatto ottimo anche per i vegetariani e che può essere consumato anche il giorno successivo tenendolo in frigo.

Ingredienti del risotto al norma per circa 4 persone

350 g di Riso Carnaroli

500 g di Passata di pomodoro

500 g di Brodo vegetale

Olio extravergine d’oliva

Sale fino e basilico q.b.

300 g di Melanzane lunghe

1 spicchio d’ aglio (se lo si preferisce)

130 g di Ricotta salata

Grana Padano DOP grattugiato in modo doppio

Procedimento

In primis, bisogna preparare il brodo vegetale e tenerlo in caldo. Nel bordo andrà aggiunta anche una melanzana sbucciata intera, che darà ancora più sapore. Subito dopo potete iniziare lavando e tagliando le melanzane, prima a cubetti. In una padella antiaderente versate 30 g di olio, uno spicchio d’aglio pelato e qualche fogliolina di basilico e fate riscaldare. Aggiungete poi le melanzane e condite col sale. Cuocete il tutto per circa 10 minuti a fiamma vivace. Una volta che le melanzane diventano dorate, mettetele in una pirofila con carta da cucina e togliete l’aglio.

Successivamente, bisogna cuocere il riso. Prendete una pentola larga e abbastanza grande e alta, aggiungete un po’ olio, fatelo scaldare e poi versate il riso, insaporito col sale, e fatelo tostare per circa 3 minuti. Dopodiché aggiungete tutta la salsa di pomodoro e mescolate continuamente per non far attaccare. Dopo circa 5 minuti aggiungete metà del brodo vegetale caldo. Nel mentre, grattugiate la ricotta salata e il Grana padano.

A metà cottura versate il brodo rimanente nella pentola del riso. Una volta che quest’ultimo è cotto, fate mantecare aggiungendo grana e ricotta, olio, basilico e metà delle melanzane tagliate. Continuate a girare per far amalgamare tutto. Infine, servite il risotto nel pianto e in superficie aggiungete altre melanzane, parmigiano e qualche fogliolina di basilico. Buon appetito! Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

