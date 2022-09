Risotto alla Vogherese, cremoso e colorato: il primo salvacena pronto in pochissimi minuti. Buono e semplice da preparare questo risotto di può cuocere in pochi minuti con pochi ingredienti. Bastano giusto due ingredienti in tutto ed è super cremoso. Andiamo a scoprire come si cucina e quali sono gli elementi che compongono questo piatto.

Ingredienti

320 gr Riso

1 Peperoni Rossi

1 Peperoni Gialli

1 Cipolla

prezzemolo

vino bianco

Olio Evo

Burro

Grana Padano

Preparazione

Per prima cosa prendiamo la cipolla e facciamo un trito. Prima la tagliamo a fettine e poi la tritiamo a coltello. A questo punto prendiamo una padella, facciamo un giro d’olio e lasciamo che la cipolla appassisca dolcemente. Il fuoco deve essere lento e delicato. Fatto questo prendiamo i peperoni: li laviamo e togliamo la calotta. Leviamo i semi e tagliamo a cubetti i peperoni ( prima a listarelle e poi a cubetti piccoli).

Uniamo quindi i peperoni alla cipolla e facciamo rosolare per qualche minuto il tutto. Mescoliamo ogni tanto il tutto. Lasciamo insaporire il tutto. Facciamo il brodo ( può essere di carne, se però non potete va bene anche vegetale). Prendiamo una pentola e facciamo tostare il riso con mezzo bicchiere di vino bianco. Aggiungiamo un filo d’olio e lasciamo che il riso sia incandescente. Aggiungiamo un mestolo d’acqua e lasciamo che si secchi. Portiamolo a cottura e a metà cottura aggiungiamo i peperoni.

Appena il riso è cotto spegnete la fiamma e mantecate con il burro e il parmigiano. Mantecate bene e fate sciogliere il tutto. Prima di servire aspettate uno o due minuti e servite caldo.

Risotto alla Vogherese, cremoso e colorato: il primo salvacena pronto in pochissimi minuti scritto su Più Ricette da Redazione.