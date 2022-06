Risotto all’Amatriciana furbissimo, il più cremoso dei risotti. La ricetta rivisitata e facile da preparare

Risotto all’amatriciana. Alta Cucina propone una versione gustosa della amatriciana fatta in versione risotto (VIDEO RICETTA COMPLETA SUL CANALE YOUTUBE: Blu basilico).

Il risotto all’amatriciana una piccola variazione sul formato, utilizzando il riso al posto della pasta. Guanciale, pomodoro, pecorino e un pizzico di peperoncino per questa ricetta facile e veloce, dal risultato saporito cremoso e gustoso. Un primo piatto da proporre per una cena tra amici e assicurarsi un successo garantito.

RISOTTO ALL’AMATRICIANA, INGREDIENTI (3 porzioni)

300 g riso

q.b. pepe

300 g guanciale

300 g pecorino

q.b. peperoncino

300 g passata di pomodoro

1 lt brodo vegetale

PREPARAZIONE

In una padella disponiamo il nostro guanciale tagliato a listarelle e lo facciamo diventare croccante a fiamma molto bassa. In una ciotola inseriamo il nostro pecorino grattugiato e con l’aiuto di una spatola e un po di brodo vegetale andiamo ad ottenere una sorta di pastello.

Una volta che il guanciale è diventato bello croccante, teniamo da parte una decina di pezzi su foglio assorbente che ci serviranno per la guarnizione, dopo di che recuperiamo il guanciale e lo versiamo in un pentolino con un paio di cucchiai del grasso rilasciato dallo stesso.

Aggiungiamo la nostra passata di pomodoro, un pochino d’acqua, il peperoncino e una macinata di pepe e facciamo cuocere a fiamma bassa per 20 minuti circa. Cotto il nostro sugo ci dedichiamo al riso. In una padella lo facciamo tostare per un minuto, poi iniziamo ad aggiungere il brodo e il sugo. Mescolando di tanto in tanto e inserendo brodo se necessario fino a 2 minuti prima del termine della cottura del riso.

Due minuti prima del termine della cottura del riso spegniamo la fiamma, mescoliamo ancora per un minuto a fiamma spenta per far calare un pochino la temperatura e poi inseriamo il nostro pastello di pecorino. Amalgamiamo bene il tutto e se necessario aggiungete ancora un pochino di brodo. Servite un paio di mestoli a persona e guarnite il piatto con il guanciale croccante messo da parte in precedenza.

L’articolo Risotto all’Amatriciana furbissimo, il più cremoso dei risotti. La ricetta rivisitata e facile da preparare proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.