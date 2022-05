Avete voglia di preparare un primo piatto diverso dal solito? Il risotto alle fragole fa al caso vostro. Si tratta di un primo dal gusto molto delicato, completamente diverso dai gusti che siamo soliti provare. La mia ricetta è molto semplice, con pochi ingredienti di cui uno importantissimo: la robiola. Non c’è bisogno di andare per forza al ristorante per provare nuovi sapori, potete farlo comodamente a casa vostra.

Il risotto alle fragole è un piatto che potete preparare anche in vista di un pranzo o una cena importante, in cui avete ospiti e volete fare bella figura. O, semplicemente, mangiarlo quando volete allontanare il vostro palato dalla monotonia. La ricetta che segue fa riferimento a ben 4 porzioni abbondanti e sostanziose.

300 gr di riso ribe

100 gr di robiola Nonno Nanni

1 noce di burro

1 filo d’olio

brodo vegetale q.b.

parmigiano grattugiato (se lo preferite)

Al via col procedimento. In un tegame mettere olio e burro e far tostare il riso dopodiché farlo cuocere con il brodo vegetale. Tagliare le fragole in piccoli pezzetti. Una volta cotto il riso, amalgamarlo con le fragole e la robiola fino a raggiungere un composto abbastanza denso. Potete fare anche una spolverata di parmigiano grattugiato in superficie, se lo preferite. Buon appetito e leccatevi i baffi!

Nel caso vi avanzasse, potete tranquillamente conservarlo in frigo e mangiarlo il giorno dopo anche a freddo.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Risotto alle fragole: come avere un piatto perfetto. Il trucco per non farlo troppo dolce e saporito proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.