Risotto alle zucchine. Ricetta facile e leggera.

Il Risotto alle zucchine è un primo piatto buonissimo che si prepara in appena mezz’ora e che di sicuro mette d’accordo tutti in famiglia. La ricetta che proponiamo qui è leggera, veloce e facilissima, perfetta per un pranzo o una cena in famiglia o tra amici, ma anche per occasioni speciali.

Per realizzare il risotto alle zucchine abbiamo soffritto il cipollotto con sale e olio, poi abbiamo aggiunto il riso e lo abbiamo fatto tostare per qualche minuto. Abbiamo poi sfumato con del vino bianco e, infine, abbiamo aggiunto le zucchine grattugiate. Come in tutti i risotti, abbiamo portato a cottura il riso facendogli assorbire man mano un buon brodo (nel nostro caso vegetale) e poi abbiamo completato mantecandolo con olio e formaggio grattugiato.

A piacere è possibile aggiungere anche dei cubetti di formaggio per avere un risotto cremoso e “filante”. Noi abbiamo scelto l’asiago, ma vanno benissimo anche provola, fontina e quello che ci piace di più o che abbiamo in frigorifero. Per questa ricetta possiamo usare qualunque tipo di zucchina, andranno tutte bene. Anche per il risotto possiamo scegliere il riso che ci piace di più ma consigliamo quelli indicati per risotti o minestre.

Il nostro risotto alle zucchine dà il meglio gustato sul momento, mentre è caldo e filante. Se vogliamo però prepararlo in anticipo o lasciarlo per l’indomani, consigliamo di metterlo in una teglia e poi di scaldarlo in forno con una spolverata di formaggio grattugiato… sarà ugualmente delizioso!

Forza, vediamo subito come preparare questo buonissimo e semplicissimo risotto. Provatelo anche voi e condividete la ricetta con i vostri amici!

Potrebbe interessarvi anche: RISOTTO CREMOSO ZUCCHINE E STRACCHINO, RISOTTO CARCIOFI E PISELLI