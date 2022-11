Il risotto arancino, o arancino scomposto, è un primo piatto sfizioso da preparare e da servire ai vostri ospiti. Infatti viene preparato con gli stessi ingredienti degli arancini, che non sono avvolti dai chicchi di riso, ma sono comodamente posizionati sopra. Un primo piatto assolutamente da provare, che sicuramente sarà una bontà sia per il palato che per gli occhi.

Risotto arancino, Ingredienti:

320 gr riso

1 bustina di zafferano

150 gr di caciocavallo

150 gr di carne macinata

200 gr di piselli lessi

Brodo vegetale

Vino rosso

Sale

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

½ cipolla

Procedimento:

Per preparare il risotto arancino, iniziate a preparare il ragù. In una pentola mettete un giro d’olio evo, tritate finemente la cipolla, e fatela appassire, unite la carne, e fate rosolare per un paio di minuti. Sfumate con il vino rosso, appena l’alcol sarà evaporato, unite il concentrato di pomodoro, regolate di sale e mescolate bene. In una capiente pentola, mettete un giro d’olio evo, tostate il riso, ed iniziate la cottura, aggiungendo il brodo poco alla volta, infine aggiungere anche lo zafferano.

A cottura ultimata spegnete la fiamma, unite cento grammi di caciocavallo, e mantecate il risotto.

Dividete il vostro risotto nei piatti da portata, posizionate al centro il ragù, completate con i piselli ed il restante caciocavallo grattugiato, servite e gustate caldo.

Risotto arancino, la ricetta siciliana dell’arancino scomposto più buono del classico e senza frittura scritto su Più Ricette da Michele.

