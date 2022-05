risotto-ceci-e-aringhe,-un’esplosione-di-sapori:-ecco-come-trovare-il-giusto-equilibrio-tra-due-gusti-forti

Il risotto ceci e aringa è un primo piatto semplice da preparare e dal sapore inusuale. Un primo piatto per gli amanti dei sapori decisi, per chi è alla ricerca di piatti innovativi, abbinando ingredienti semplici.

Un primo piatto da preparare in famiglia oppure per stupire i vostri ospiti, amanti di sapori particolari. Bene siete curiosi e volte verificare questo abbinamento? Allora non vi resta che seguire l ricetta che di seguito andrò a descrivere.

Risotto ceci e aringhe

Ingredienti:

160 gr di riso

50 gr di aringa affumicata

150 gr di ceci precotti

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo

6 pomodorini

½ cipolla

Olio evo

Sale

Una noce di burro

Procedimento:

Per preparare il risotto con ceci e aringa affumicata, iniziate a pulire l’aringa, recuperate e mettete da parte le uova, e il quantitativo necessario per preparare il risotto.

Potete anche acquistare direttamente i filetti di aringa, ma in questo caso non disporrete delle uova per guarnire il piatto finale. In una pentola mette lo spicchio d’aglio, i ceci il prezzemolo tritato e un paio di bicchieri d’acqua lasciate cuocere ed insaporire per cinque minuti, vi sconsiglio di non salare, in quanto l’aringa e le uova sono abbastanza salate.

In una capiente padella mettete un filo d’olio evo e la cipolla tritata finemente, fate imbiondire leggermente a fiamma media.

Unite i pezzetti di aringa, e continuate a cuocere.

Unite i ceci senza sugo, che unirete dopo aver inserito il riso, ed infine i pomodorini tagliati.

A questo punto aggiungete il riso, mescolate e cuocete per un minuto, unite il sugo dei ceci e continuate la cottura, se occorre aggiungete un poco di brodo vegetale.

A cottura ultimata, spegnete la fiamma, mantecate con il burro, impiattate completando il piatto con le uova di aringa e un trito di prezzemolo.

