risotto-con-crema-di-scampi-di-anna-tatangelo,-il-trucco-del-panno-da-cucina-per-farlo-super-cremoso

La ricetta che vi propongo oggi è quella del risotto con crema di scampi in stile Anna Tatangelo. Come molti sapranno, la bella cantante ha partecipato all’edizione Masterchef Celebrity nel 2018. Il suo è stato un percorso pieno di soddisfazioni e assolutamente gratificante, come lei stesso ha dichiarato. “È stata la mia rivincita”, questo è ciò che ha sempre affermato. Moltissimi sono i piatti che ha proposto ai giudici, sfida dopo sfida, tra cui il risotto in questione. Si tratta di un piatto molto tipico della regione del Lazio (lei infatti è di Sora), sebbene venga cucinato in tutta Italia. Sofisticato ma alla portata di tutti, questo risotto vi ruberà il cuore e catturerà il vostro palato.

Risotto con crema di scampi, Ingredienti per 4 persone

350 grammi di riso

500 gr di scampi

40 ml di panna fresca

20 gr di burro

20 ml di concentrato di pomodoro

Olio evo

Aglio

Preparazione

Per prima cosa bisogna pulire per bene gli scampi. È importante estrarne il filetto nero sul dorso ma anche mettere da parte teste e carapaci. Quest’ultimi andranno riposti in una pentola insieme a sale, pepe, grande quantità di acqua ed un’aggiunta di timo. Lasciate cuocere il tutto per una trentina di minuti, a fuoco lento. Mentre il brodo di pesce è in cottura, preparate una padella con olio Evo ed uno spicchio di aglio e lasciatelo rosolare fino a che non diventa dorato.

A questo punto, aggiungete la polpa degli scampi e lasciate cuocere per qualche minuto. Poi, aggiungete anche il concentrato di pomodoro e lasciate che il tutto si ritiri per circa 3 minuti. Munitevi poi di minipimer per frullare il tutto, aggiungendo la panna e rimuovendo lo spicchio d’aglio. Frullate fino ad ottenere una crema ben omogenea. Terminato il procedimento per la crema di scampi, siete pronti per tostare il riso. Prendete un’altra padella e aggiungete olio e cipolle ben tritate. Successivamente, aggiungete il riso e lasciate rosolare con del vino bianco per qualche minuto.

A questo punto, incorporate la bisque di scampi che avete preparato all’inizio e ben filtrato con un colino a maglie strettissime. Se necessario potete utilizzare anche un panno pulito da cucina ( meglio se di lino) per filtrare bene il brodo in modo che il risultato finale sia cremoso e vellutato senza alcun residuo. Quando mancano solo 5 minuti alla cottura del riso, potete aggiungere anche la crema e mescolare il tutto. Per mantecare meglio, utilizzate anche una noce di burro. Et voilà, non vi resta che impiattare ed impreziosire con del prezzemolo sminuzzato.

Risotto con crema di scampi di Anna Tatangelo, il trucco del panno da cucina per farlo super cremoso scritto su Più Ricette da Imma.

Mata