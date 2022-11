Risotto con crema gialla al parmigiano, più cremoso del classico milanese con il trucco della farina. Facile, veloce e buonissimo

Il risotto cremoso al parmigiano è un gustoso primo piatto, facile da preparare, una sfiziosa variane del classico risotto alla milanese, il tutto decorato con un’ottima cialda sempre di parmigiano. Un primo piatto da preparare in famiglia, oppure con amici, sicuramente sarà un trionfo per il palato e per gli occhi.

Risotto con crema gialla al parmigiano, Ingredienti:

Per la crema di parmigiano:

250 gr latte

25 gr farina di riso

25 gr burro

100 gr parmigiano grattugiato

Per il risotto:

320 gr riso

1 lt brodo di carne e/o vegetale

1 bustina di zafferano

Burro

Per guarnire:

150 gr salsiccia macinata

80 gr parmigiano (per 4 cialde)

Procedimento:

Per preparare il risotto con crema e cialda di parmigiano, iniziate a preparare le cialde. In una padella antiaderente mettete 20 gr di parmigiano grattugiato, cercate di dargli una forma tondeggiante, e iniziate a formare la cialda a fiamma media. Appena vedete che si creeranno delle bollicine, e a solidificarsi, girate la cialda, fate attenzione a non bruciarla, Ripetete la stessa operazione per le altre tre cialde.

Nella stessa padella sbriciolate e cuocete la salsiccia. Adesso iniziate a preparare il risotto, mettete un giro d’olio evo nella pentola, inserite il riso, e fatelo tostare per un minuto, aggiungete un poco di brodo e iniziate a cuocere, aggiungendo altro brodo a bisogno. Nel frattempo dedicatevi alla crema di parmigiano. Fate sciogliere il burro in un pentolino, aggiungete la farina e mescolate con una frusta.

Aggiungete il latte tiepido, sempre mescolando, e fate addensare a fiamma bassa, spegnere la fiamma ed unire il parmigiano grattugiato, mescolando velocemente. A questo punto il riso sarà cotto, completatelo aggiungendo lo zafferano, e mantecate con il burro. Disponete sul fondo di ogni piatto la crema al parmigiano, poi mettete il risotto e completate con la salsiccia e la cialda di parmigiano.

