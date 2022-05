Risotto cremoso alle vongole, la ricetta sfiziosa di Cannavacciuolo. “Tutto sta in questa crema che aggiungo”. Risotto con le vongole, buono e delicato, ottimo se si hanno ospiti a cena, anche se, però, si vuole gustare qualcosa di diverso. Una variante, quella che vi proponiamo dello chef Antonino Cannavacciulo

Ingredienti del risotto alle vongole di Cannavacciuolo

Riso Autentico Carnaroli Riserva San Massimo 300g

Scalogno 1

Acqua di vongole

Fumetto

Foglie di timo 10g

Burro 10g

Olio extra vergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Succo di 5 limoni

1 Cucchiaino di glucosio

Risotto alle vongole, Preparazione

Per il risotto: Tritare finemente lo scalogno e sciacquarlo sotto acqua corrente, asciugarlo bene e farlo appassire con un filo d’ olio. Aggiungere il riso e poi il fumetto e l’acqua di vongole a poco a poco e portare a cottura. Mantecare con l’olio extra vergine d’oliva a filo e aggiungere solo alla fine le foglie di timo, regolare di sale e pepe.

Per le vongole: Far spurgare le vongole per una notte in acqua di mare depurata, il giorno dopo; in una pentola capace, soffriggere dell’aglio e un gambo di prezzemolo, unirci le vongole, sfumare subito con dell’acqua e aspettare che le vongole si aprano. Appena sono aperte, togliere le vongole e setacciare l’acqua ottenuta.

Per la salsa di limone: Spremere i limoni e filtrare il succo. Fare ridurre della metà con il glucosio. Lasciare raffreddare e montare con olio fino ad ottenere una densità cremosa.

Composizione del piatto: Stendere il risotto sul fondo di un piatto piano ed adagiarci sopra le vongole, mettere salsa al limone e decorare con fiori ed erbe

