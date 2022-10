Risotto degli Dei, una delizia che unisce la salsiccia al frutto più amato dell’Olimpo. Facilissimo, da provare subito

Risotto degli Dei, Hai voglia di qualcosa di nuovo? Qualcosa di originale? Bene questa ricetta è proprio quello che stai cercando, un primo piatto raffinato con i frutti dell’autunno. Il melograno o melagrana è un frutto molto versatile, in cucina può essere abbinato sia ai piatti di carne che di pesce, oltre ovviamente ad essere gustato al naturale chicco per chicco, oppure sotto forma di succo.

Ma adesso preparate gli ingredienti e armatevi di santa pazienza, per recuperare il succo del melograno, per stupire i vostri ospiti con questo raffinato piatto. Il nome del piatto prende spunto dal fatto che il melograno era il frutto preferito da Ade, dio degli Inferi, che lo offrì in dono alla sua sposa Proserpina per bloccarla nel suo regno. Chiunque avesse infatti mangiato il cibo degli inferi non avrebbe potuto più far ritorno in superficie. Proserpina quindi barattò la sua libertà con tre chicchi proprio di melograno. Vediamo quindi come preparare questo speciale Risotto degli Dei

Risotto degli Dei, Ingredienti:

160 gr di riso

1 melograno

1 salsiccia

½ cipolla

½ peperoncino se gradito

Olio evo

20 gr Burro

20 gr Parmigiano grattugiato

Brodo vegetale

Procedimento:

Per preparare Risotto degli Dei, iniziate a tagliare in quattro il melagrana, recuperate tutti i chicchi facendo attenzione a non macchiarvi, ed a eliminare tutte le parti bianche e le membrane interne, che sono amare.

Mettete i chicchi in un passa verdure, conservatene qualcuno per guarnire il piatto finale, e recuperate il succo in essi contenuto.

Affettate finemente la cipolla, mettetela in una pentola con un giro d’olio evo, insieme al peperoncino, e fatela appassire leggermente a fiamma media.

Eliminate la pelle dalla salsiccia, e unitela alla cipolla, fatela rosolare un paio di minuti, e sfumate con il vino rosso.

Appena l’alcol sarà evaporato, unite il riso e fatelo tostare.

A questo punto iniziate la cottura aggiungendo poco alla volta il succo del melagrana, se occorre completate la cottura con il brodo vegetale.

A cottura ultimata, regolate di sale, fate insaporire e spegnete la fiamma. Mantecate il vostro risotto prima con il burro e poi con il parmigiano.

Impiattate, completando il piatto con qualche chicco di melagrana.

Risotto degli Dei, una delizia che unisce la salsiccia al frutto più amato dell’Olimpo. Facilissimo, da provare subito scritto su Più Ricette da Michele.