risotto-del-contadino,-il-piatto-dell’antica-tradizione-con-tutti-i-sapori-di-terra,-facile-e-cremoso

Un primo piatto semplice della tradizione contadina: risotto ai fegatini di pollo e ventrigli, perfetto per chi ama riscoprire i sapori della cucina povera;

viene appunto definito come piatto povero per l’utilizzo di scarti del pollo: frattaglie che venivano utilizzate dalle famiglie meno abbienti per insaporire il riso.

Perfetto per una cena tra amici o con ospiti buongustai, il risotto ai fegatini è ora considerato una specialità prelibata, riproposta anche in molte trattorie locali!

Una ricetta classica, facilissima da preparare e molto economica, per portare in tavola un piatto rustico, dalla consistenza cremosa e dal gusto delicato, che piacerà a tutti.

Risotto ai fegatini di pollo

Ingredienti per 4 porzioni

300 g di Riso Carnaroli

300 g di fegatini e ventrigli (magoncini) di pollo

4 cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP, grattugiato

una cipolla

mezzo bicchiere di vino rosso

300 g di pomodori pelati

un litro di brodo di pollo

olio extravergine d’oliva

una noce di burro

un rametto di rosmarino

sale e pepe

Preparazione

Pulite i fegatini e ventrigli, togliendo eventuali parti di grasso, e sacche di fiele dai fegatini;

lavateli accuratamente e tagliateli a piccoli pezzi.

In un tegame fate rosolare un filo d’olio con la cipolla tagliata a fettine ed il rosmarino;

unite i fegatini e fateli rosolare per 5 minuti;

dopo che saranno ben rosolati versate il vino e lasciate sfumare;

aggiungete i pelati, sale e pepe, ed un mestolo di brodo;

continuate la cottura per circa 20 minuti, fino a che i ventrigli saranno morbidi e cotti,

lasciando il sugo abbastanza liquido.

Sbriciolate qualche fegatino con la forchetta, unite il riso e continuate la cottura, irrorando ogni tanto con un mestolo di brodo e mescolando per far amalgamare il tutto;

una volta cotto, eliminate il rosmarino, e mantecate il risotto con il parmigiano ed una noce di burro.

Lasciate riposare per qualche minuto ed il risotto ai fegatini di pollo e ventrigli, è pronto da gustare, morbido e saporito.

ricette dal blog Caos&Cucina

Risotto del contadino, il piatto dell’antica tradizione con tutti i sapori di terra, facile e cremoso scritto su Più Ricette da Catia.